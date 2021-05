Maatschappelijke stages in Vollenhove

Enigszins onwennig zijn MAVO 3 leerlingen van het OVMZ de afgelopen week begonnen aan hun maatschappelijke stage in Vollenhove. Voor de meesten van hen was het een eerste fysiek weerzien met de andere klasgenoten, na een lange periode van online lessen volgen. Het was wel even wennen voor de leerlingen om weer in elkaars buurt te zijn.

zeist - In de afgelopen anderhalf jaar zijn er geen maatschappelijke stages geweest als gevolg van de corona-pandemie. Vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage is al bijna 10 jaar onderdeel van het landelijk curriculum van de middelbare school. In Zeist krijgen middelbare scholen bij het vinden van maatschappelijke stages ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale Zeist van MeanderOmnium.

Buurtaanpak

Toen het OVMZ op zoek ging naar een oplossing voor de maatschappelijke stages, kwamen ze uit bij het Project Vollenhove Vooruit van MeanderOmnium. Vollenhove Vooruit wil de leefbaarheid in deze wijk van Zeist verbeteren. In de buurtaanpak Vollenhove Vooruit werken vele organisaties, waaronder MeanderOmnium, gemeente Zeist en Woongoed Zeist, samen met inwoners in Vollenhove aan een buurt waarin iedereen plezierig woont. Brenda van Emmen is een van de drijvende krachten in het team van Vollenhove Vooruit. Zij organiseerde samen met de andere partijen een aantal klussen in de deze wijk de scholieren.

Ontmoetingstafel

De eerste groep leerlingen kreeg afgelopen woensdag een herkenbaar T-shirt uitgereikt door Wijkwethouder Marcel Fluitman. De officiële start van de stages vond plaats rondom de net opgeleverde ontmoetingstafel op het plein naast de Weggeefwinkel midden in Vollenhove. Na dit feestelijke momentje ging de eerste groep aan het werk bij diverse klussen. Onder leiding van wijkkunstenaar Martijn Schoenmaker werden muren van de garageboxen op het ontmoetingsplein geschikt gemaakt voor het aanbrengen van een sprankelende nieuwe muurschildering. Gelijktijdig ging een andere groep aan de gang met het bekleden van eettafelstoelen met oude gordijnstof. De leerlingen leerden zo over circulair gebruik van materialen en de stoelen krijgen een nieuw leven in het wijkcentrum. Een derde groep bereidde samen met vrijwilliger Karin en een kok van Kwintes een soepmaaltijd voor oudere bewoners in woning L-flat.

Win-win

Leerlingen van het OVMZ zijn de komende week ook nog aan het werk met deze en aantal andere klussen in Vollenhove. “Zo ontstaat er een mooie Win-Win voor Vollenhove Vooruit en OVMZ. Wij gaan een aantal zichtbare stappen zetten voor de bewoners van Vollenhove waar ze zelf aan mee kunnen doen. De leerlingen kunnen ervaring op doen met vrijwilligerswerk en vullen zo op nuttige wijze hun maatschappelijke stage in”, aldus Brenda van Emmen.

Mel Boas

