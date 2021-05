Mensen verlangen weer naar kunst

“Het is zó stil geweest, de Gehoorzaal stond steeds leeg, de spirit was eruit. Ik stond te popelen om weer iets te gaan doen,” zegt kunstenaar Hans Doortmont uit Zeist. “Niet iedereen durft, er heerst corona-angst. Van de andere kant, mensen verlangen er weer naar om kunst te zien.”

Zeist - Hans is bestuurslid van P’Arts in Den Dolder en regelt alle exposities in de Gehoorzaal. Vaak exposeren er ook gastkunstenaars. Dat zijn ook de enige inkomsten voor P’Arts en dat ligt dus als een tijd stil. Toen hij werd benaderd door Maria de Waard en Elisabeth Copijn, aarzelde hij dan ook geen moment.

Elisabeth maakt met de hand opgebouwde vaas-en schaalplastieken met zelf ontworpen glazuren. Zij is lid van de Biltse Kunstkring BeeKk en GSA te Hilversum. “Karakteristiek voor mijn werk zijn de kleur en structuur van de klei. Ik laat me inspireren door mijn vele reizen, vooral de noordelijke landen met hun oernatuur. Daar vind ik de ruigheid, de harmonie en de rust die voor mij zo belangrijk zijn,” zegt ze.

Maria exposeert met gelaagde abstracte schilderijen gebaseerd op thema’s als landschappen en ruimtes. “Ik volgde enkele jaren de kunstopleiding Artibus, Utrecht en de Malschule van Hans Georg Aenis in Basel. Ik ben actief verbonden met de CultuurHoek in Driebergen. Mijn werk in acryl en olieverf valt op door het kleurgebruik.”

Hans schildert met acryl en af en toe met olieverf. “Mijn favoriete techniek is het gieten met verdunde acryl verf. Blauw is nog steeds de kleur die ik het meest gebruikt. Ik exposeer nu, na vele omzwervingen, het meest in de Gehoorzaal in Den Dolder,” vertelt hij. “We willen voor elke expositie graag enige diversiteit en daarom heb ik Marc Brussee benaderd.”

Na een reeks van creatieve opleidingen op grafisch, fotografisch, pedagogisch therapeutisch en kunsthistorisch vlak vond Marc zijn passie in het beeldhouwen aan de ‘School for Sculpture and Design’ in Zuid Engeland. “Sinds 1994 heeft het beeldhouwen mij niet meer losgelaten en ontwikkelde ik me via eigen werk, opdrachten en exposities tot zelfstandig beeldhouwer. Mijn passie deel ik in exposities en geef ik door in mijn cursussen,” zegt Marc.

Ook Liz van Munster wilde heel graag meedoen. “Al vier keer werd er een expositie afgelast en dat vond ik jammer. Ik heb mijn opleiding op de fotovakschool in Amsterdam afgerond. Via de fotografie ben ik op latere leeftijd gaan schilderen. Door middel van verschillende technieken ben ik in mijn werk opzoek naar licht. Zeker nu kunnen we dat wel gebruiken,” vertelt ze daarover.

De expositie is volledig coronaproof. “Er is een coronaprotocol. Zo draagt iedereen een mondkapje, en er is een route in de zaal. We hebben hier al ervaring mee en weten dat dat goed gaat. We zijn daarom de eerste die de stap weer durven zetten,” zegt Hans.

De expositie in P’Arts galerie ‘De gehoorzaal’ is geopend op zaterdag 29 en zondag 30 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Vijverhof 25 in Den Dolder. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Adriënne Nijssen

P’Arts is de eerste die de stap weer durft te zetten