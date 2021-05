Positieve flow in centrum van Zeist

Thomas Onderwater is centrummanager in Zeist. Hij is de spil tussen de ondernemers in het centrum, de beheerders van de panden, en de gemeente. Hij wil het centrum van Zeist aantrekkelijker maken, ook voor jongeren en toeristen.

Zeist – Thomas Onderwater wil evenementen plannen die veel publiek trekken en er zo voor zorgen dat er meer mensen naar het centrum komen. Samen met andere partijen, zoals het Stadslab, organiseert hij het Rode Loper Festival (een modeshow), Moonlight Shopping, straattheater, het Winterwonderland en een festival met sportauto’s. Thomas: “Ik wil het centrum van Zeist een visie meegeven. Er zijn mooie resultaten gehaald, zoals de ondersteuning die is opgezet tijdens coronacrisis. We zijn bezig met het maken van een evenementenkalender en met het organiseren van de dag van de duurzaamheid.”

Thomas is sinds februari in dienst van stichting Hart van Zeist. Dit is het samenwerkingsverband tussen de ondernemersvereniging van het centrum, de gemeente en de vastgoedeigenaren in het centrum. Hij is bemiddelaar tussen de verschillende partijen die samen het centrum van Zeist vormen. Thomas is begonnen met het voeren van gesprekken met ondernemers en heeft met de ondernemersvereniging een enquête uitgezet. Thomas: “Uit die enquête bleek, dat het met een aantal ondernemers niet goed ging. We hebben gekeken of er voor die ondernemers een extra tegemoetkoming in de kosten kon komen. Bovendien is onderzocht of alle ondernemers optimaal gebruik maken van de regelingen. Niet alleen in het centrum, maar in heel Zeist.”

Sinds vorige week woensdag kunnen de terrassen gelukkig weer langer open. De Horeca ondernemers hebben het contact met hun gasten gemist in coronatijd. Toch is er volgens Thomas een positieve flow in centrum: “Horeca en winkeliers hebben elkaar nodig en versterken elkaar, want de aanwezigheid van cafés zorgt ervoor dat er meer mensen hier winkelen, en andersom. Daarbij zijn er veel campings en hotels in en rond Zeist. We willen samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme fietsroutes gaan maken die uitkomen in het centrum. De wil is er. De sfeer tussen ondernemers en het contact met de gemeente zijn goed.” Dat blijkt onder andere uit het feit dat er geen boetes zijn uitgedeeld in het centrum in coronatijd. Toch kan het nog beter, vindt Thomas. Hij vindt dat er meer mogelijkheden voor jongeren moeten komen, om uit te gaan.

Thomas woont al 23 jaar in Zeist en komt uit Driebergen. Hij kent het centrum sinds zijn jeugd, als tiener kocht hij hier zijn sneakers en zijn shirts. Later werd hij DJ in een van de disco’s aan de dorpsstraat. Naast zijn werk als centrummanager heeft hij nog twee eigen bedrijven in de muzieksector. Thomas: “Ook als creatief ondernemer wil ik impact maken.”

Ellis Plokker

‘De sfeer tussen ondernemers in het centrum is goed’