Lekker tuffen op Tomos en Puch

Zo’n 30 Zeistenaren, meestal al wat ouder, trokken er zondag op uit met de Puch Tomos Club Hollands Midden. Het was het eerst sinds februari 2020.

zeist - Speciaal voor de gelegenheid reden ze naar Slot Zeist voor een fraai fotomoment. Voorzitter Cor van Breukelen: “Puch is al ver voor de Tweede Wereldoorlog begonnen als fietsenfabriek in het Oostenrijkse Graz. Later kwamen de zowat onverslijtbare bromfietsen in productie. Ze werden enorm populair in met name West- en Noord-Europa. In 1984 hield het merk op te bestaan. De meeste brommers die wij bezitten stammen uit de jaren 60.”

Puch én Tomos

“Veel van onze leden”, vervolgt Cor, “hebben zowel een Puch als een Tomos in bezit en enkelen hebben in totaal wel 4 of 5 brommers thuis staan. Sommigen rijden er zelfs dagelijks mee naar hun werk. We kunnen ook blijven rijden omdat de onderdelen nog verkrijgbaar zijn en omdat, zoals ik al zei, deze brommers oersterk zijn. Er is één ding waar onze klassiekers niet tegen kunnen en dat is de moderne brandstof. Daar gaat de brommer van slijten. We moeten dus oppassen met tanken. Meestal is dat geen probleem. Met een tank vol kun je wel 150 kilometer rijden. Wij vinden als Puch/Tomos eigenaren andere oude brommers als Kreidler en Zundapp nu ook mooi maar vroeger ging dat niet samen. Als je Puch reed, vaak met het kenmerkende hoge stuur, reed je alleen dat.”

Valkenburg

Cor vertelt nog één verhaal over de Tweede Wereldoorlog. “De fabriek in Graz werkte voor de nazi’s. Puch heeft vele wapens gemaakt en er werkten ook dwangarbeiders. Uiteindelijk is de fabriek gebombardeerd. Het is geen mooi hoofdstuk in de interessante geschiedenis van Puch.”

De Puch/Tomos Club maakt vanaf nu iedere maand een toertocht. In de zomer (22 augustus) is er de jaarlijkse zomertocht met zo’n 100 deelnemers uit heel Hollands Midden. In juli is er een weekend in Valkenburg, samen met de Puch/Tomos club aldaar.







Vermeldenswaard is nog dat het Zeister lid Boele Kooistra in het dorp een klein Puch/Tomos museum heeft, maar dit is alleen toegankelijk voor leden. Dezelfde Boele Kooistra is eens in etappes van zo’n 250 kilometer per dag op zijn Puch van Nederland naar Oostenrijk gereden. Ook leuk om te weten: in Oostenrijk brachten de postbodes vroeger de post rond op de Puch.

Oostenrijk

150 kilometer op een tank benzine, dat moet kunnen

Maarten Bos