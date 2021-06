Buurt verzorgt zelf het gemeentegroen

In de groene wijk Platanenhof, gelegen tussen de Griffensteijnselaan en de Koppelweg in Zeist-West, beheren buurtbewoners sinds januari j.l. de gemeenteplantsoenen. Zij overtuigden de gemeente ervan dat ze meer diversiteit konden realiseren. Inmiddels zijn maar liefst 7 van de 14 stukjes onderhanden genomen en herbeplant met bij- en vlindervriendelijke soorten.

Zeist. Mildred Voogd is de drijvende kracht achter dit buurtinitiatief. Ze woont sinds de oplevering in 2016 in de Platanenhof. Voogd: “Mijn man en ik wilden kleiner en duurzamer gaan wonen, met veel groen in en om huis. Deze wijk bood mooie kansen.” Ze is vol lof over de inzet van Jason Wennekes, wijkopbouwmedewerker van MeanderOmnium. “Hij heeft ervoor gezorgd dat de toekomstige bewoners al tijdens de bouw met elkaar in contact kwamen. Zo raakten we vanaf het begin met elkaar in gesprek over onze groene wensen.”

Elk huis kreeg een boom en een haag voor de deur. Ook de publieke ruimte werd beplant, parkeerplaatsen gecamoufleerd met klimop. Toch ging niet alles meteen goed. Voogd: “De standplaats van het gemeentegroen was niet allemaal gelukkig gekozen. Daarbij kwam dat het in het voorjaar werd geplant, gevolgd door een hete zomer. Bovendien is er weinig geld voor onderhoud.” Ze lacht: “Laten we het er op houden dat de start wat moeilijk was.” Mildred Voogd is een tuinier in hart en nieren. “Ik zag dat het anders kon en omdat we zo’n sociale, samenhangende buurt hebben, kreeg ik snel bewoners mee in mijn plan. We hebben de gemeente voorgesteld om de plantsoenen te adopteren en helemaal zelf te gaan onderhouden.”

Een bezoekje van een gemeentemedewerker was voldoende om hen ervan te overtuigen dat Voogd weet waar ze over praat. Haar eigen tuin is een overdadige, groene oase waar goed over nagedacht is. “We kwamen snel tot goede afspraken. Alle betrokken bewoners hebben getekend dat ze het ermee eens zijn. Veel regels zijn er niet, er mogen geen hekken en kabouters in, maar verder zijn we vrij gelaten.” Daarmee was het werk nog niet af. “We hebben subsidies aangevraagd, ik heb beplantingsschema’s gemaakt. Die moesten ook aan eisen voldoen. Veilig voor kinderen natuurlijk, en ik heb er door de keuze van soorten voor gezorgd dat er bijna jaarrond voedsel te vinden is voor bijen en insecten.”

Met Groen Makelaar Joost van Ettekoven zorgde ze ervoor dat de uitgespitte planten onderdak krijgen. Ze gaan o.a. naar de kinderboerderij en het Griftbosje. De activiteiten zorgen voor nieuwe buurtplannen. Binnenkort worden er 22 groene daken aangelegd, in samenwerking met het hoogheemraadschap dat voor subsidie zorgde. Ook zijn er gezamenlijk zonnepanelen ingekocht. “Ik vind het fijn om mijn kennis te delen met anderen, lang niet iedereen is met een tuin opgegroeid. Het is veel werk, maar heerlijk dat we in zo’n fijne en groene buurt oud mogen gaan worden.”

Carol Dohmen

samen werken aan groen bevordert de sociale cohesie