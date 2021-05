Compostactie Zeist succes

Afgelopen zaterdag konden inwoners van de gemeente Zeist gratis compost ophalen. Aan een groot parkeerterrein aan de Handelsweg waren per persoon 4 zakken compost beschikbaar. Al om 16:15 uur waren alle zakken vergeven. De compostactie was vanzelfsprekend corona proof georganiseerd. Op het door Achmea beschikbaar gestelde terrein waren 10 laadplekken voor auto’s en één voor fietsen gemaakt, waar bezoekers onder begeleiding zelf de zakken mochten pakken. Ongeveer 1500 inwoners haalden zo 6000 zakken compost op, gemaakt van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Veel van hen gaven aan de actie erg te waarderen. Met de actie bedankt de gemeente Zeist haar inwoners voor het scheiden van hun GFT-afval. Want veel etensresten belanden nu nog in de grijze afvalcontainer terwijl ze in de groene horen. Door goed te scheiden wordt de kwaliteit van ons GFT-afval en daarmee ook de compost verbeterd. Via de welles/nietes-lijst op www.rmn.nl, of de RMN-app, ziet u wat er wel en niet in de groene afvalcontainer hoort.