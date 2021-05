Het Kinderboekenfeest in theater Figi gaat door!

zeist - Geweldig nieuws: het Kinderboekenfeest 2021 gaat door! Op zondagmiddag 10 oktober is het thema in hotel/theater Figi ‘Worden wat je wil’. Je wordt ondergedompeld in de fantasiewerelden uit mooie kinderboeken. Dit jaar kan je kiezen uit verschillende workshops. Boer Boris komt op bezoek, er zijn zwaardvechters uit de bronstijd en je komt alles te weten over hoe het is om een astronaut te zijn. Dus: trek je agenda!