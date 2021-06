Van Schaik Zeist B.V. viert 100-jarig bestaan

ZEIST - Van Schaik Zeist B.V. is inmiddels een begrip in Zeist en omstreken. Deze maand viert het elektrotechnische bedrijf hun 100-jarige bestaan, een echte mijlpaal. In 1921 is het bedrijf opgericht onder de naam Gebroeders van Schaik. De werkzaamheden waren uiteraard toen heel anders. Het elektranet bestond uiteraard nog niet zoals we het nu kennen. Eigenaar Jan Willem van Ginkel heeft het bedrijf in 2014 overgenomen van zijn vader. Op dit moment telt het bedrijf 23 medewerkers. “We zijn ontzettend trots op het bereiken van het 100-jarig bestaan. Met alle medewerkers en natuurlijk onze klanten hebben we het bedrijf gemaakt tot wat het nu is.”