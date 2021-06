word jij ook waterwachter in zeist het is belangrijk werk

Joachim Rozemeijer met zijn buurvrouw in actie. Het kroos is op deze foto goed zichtbaar.

zeist - Sinds enkele jaren ondersteunen de Waterwachters van Samen Duurzaam Zeist de gemeente Zeist en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bij het meten van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Zeist. Joachim Rozemeijer is al twee jaar actief bij het initiatief. Een paar weken geleden volgde hij Hanna van den Dool op als coördinator van de Waterwachters. Ingeborg Barendse van Samen Duurzaam Zeist sprak met hem over het belang van een goede waterkwaliteit en de rol van Waterwachters.

Vijftien minuten per maand

De Waterwachters in Zeist draaien mee in het programma ‘Meet je Waterkwaliteit’ van het hoogheemraadschap. Joachim: “In een open les leer je met een groep hoe je de metingen moet uitvoeren. Ik ben twee jaar geleden bij de Waterwachters begonnen samen met mijn buurvrouw. Van april tot oktober meten we een keer per maand de kwaliteit van het oppervlaktewater bij ons in de buurt. Je kijkt onder andere naar de diepte van het water, welke planten er voorkomen, en of er afval ligt. Dit alles duurt ongeveer vijftien minuten. De metingen vat je samen in een ‘ecologische beoordeling’ en deze deel je met het Hoogheemraadschap. Zo draag je bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en kan er een plan worden opgesteld voor onderhoud.

Kroos

In helder water kunnen veel verschillende planten- en dierensoorten leven,” legt Joachim uit. “Veel oppervlaktewater in Zeist en andere stedelijke gebieden is vol gegroeid met kroos. Dit is een gevolg van te veel voedingsstof, bijvoorbeeld uit brood voor de eendjes of kunstmest afkomstig van nabij liggende tuinen. Kroos is een plant die een groen laagje vormt aan de oppervlakte. Het water onder het kroos wordt zuurstofarm en donker, hierin kan bijna niks leven. Bovendien ziet een meertje of sloot met kroos er onaangenaam uit en stinkt het. Schoon oppervlakte water heeft juist veel belangrijke functies voor de omgeving. Het zorgt voor verkoeling bij hitte en vangt water op bij piekbuien. Bovendien draagt het bij aan een prettige woon- en leefomgeving.”

Ook Waterwachter worden? Meld je aan via joachimrozemeijer@hotmail.com.

