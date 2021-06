Sinds 26 mei kan de Al Amana school zich ook trotse deelnemer noemen van ‘Zeist zonder zwerfafval’. Als adoptieschool voor het opruimen van zwerfafval dragen zij hun steentje bij aan het ‘gewoon schoon’ houden van de omgeving.

zeist - Wethouder Wouter Catsburg kwam op de school om de officiële aftrap te doen met een petje-op, petje-af quiz over zwerfafval. De winnaar van de quiz was Laila Bannouh en zij mocht namens de leerlingen het convenant ondertekenen! Daarna gingen de groepen 4, 5 en 6 vol enthousiasme de buurt in om zwerfafval op te ruimen. Het is jammer dat er zoveel op straat ligt, want zelfs in een korte tijd konden de leerlingen veel afval verzamelen!

Samen schoon houden

Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen die bewoners van steden en dorpen ervaren. Overal waar blikjes, papier en andere troep rondslingeren, gaat dat ten koste van het straatbeeld en daarmee van het gevoel van ‘thuis zijn’ in de buurt. “Ik begrijp niet”, zegt een bewoner van de Brugakker, “waarom mensen hun vuil niet gewoon even in de bakken stoppen die daar voor zijn. Je ziet soms lege bakjes van eten op de grond liggen, vlak naast een vuilnisbak. Dat snap ik echt niet. Geweldig dat de Al Amana school daar iets tegen doet. Het zal veel schelen voor het aangezicht van de wijk.”

“Het is ook een kwestie van opvoeden”, vervolgt hij. “Toen ik als kind van mijn moeder snoep of brood mee kreeg naar school, moest ik aan het einde van de dag de papiertjes inleveren. Dat is lang geleden, maar ik denk dat het nog steeds belangrijk is dat ouders op hun kinderen letten. Jong geleerd is oud gedaan. Ja toch?”

Convenant

In het convenant tussen de school en de gemeente Zeist spreken zij af dat de school regelmatig een stuk van de omgeving van de school opruimt. En de school besteedt aandacht aan (zwerf)afval in de lessen. De gemeente zorgt onder andere voor afvalgrijpers, handschoenen en afvalringen. De school ontvangt volgend jaar een bonus van 100 euro.

We zijn blij met de inzet van de adoptiescholen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als iedereen het afval in de afvalbak gooit en we daardoor steeds minder hoeven op te ruimen! Wil jij ook je steentje bijdragen aan het opruimen van zwerfafval? Meld je dan aan bij Judith Stoker van de Boswerf: j.stoker@odru.nl

Meedoen?

ik moest vroeger de papiertjes aan mijn moeder geven

