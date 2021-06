Dag van de kleine bibliotheek

Zaterdag was het de dag van de minibieb. Door heel Nederland en België deden beheerders van minibiebs extra hun best, zoals wethouder Laura Hoogstraten (op de foto) aan de Van der Heijdenlaan.

Zeist - Bij een minibieb kun je gratis boeken lenen en ruilen. Het is de bedoeling dat je een boek plaatst als je een boek meeneemt. Overal in Zeist staan dit soort kleine boekenkastjes, verzorgd door de bewoner van het huis ervoor. Hoogstraten nam zaterdag als eerste een kaartje in ontvangst met een plattegrond van de plekken waar de minibiebs te vinden zijn. Het kaartje was speciaal voor deze dag gemaakt. (Foto: Mel Boas)