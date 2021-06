In 2018 hebben Constance Schuller en Esther Zoetmulder samen Nederlands eerste ‘social sport community’ opgericht. Ze noemden het: GezondOud en richten zich op het gezond ouder worden van 60-plussers.

Zeist - Dat doen ze door groepstrainingen in de buitenlucht, sociale activiteiten en on line video instructies te verzorgen.

Bij GezondOud sporten 600 deelnemers in 55 natuurgebieden in Noord-Holland en Utrecht. Sinds kort doet ook Zeist mee. In het Zeisterbos biedt GezondOud sinds een maand op woensdagen van 9.00 tot 10.00 uur in de ochtend haar activiteiten aan.

Zoetmulder: “De ouderen konden natuurlijk een tijdlang niet sporten. De restricties zijn nu veel minder en vanwege de vele vaccinaties is de angst wat weggenomen’’.

Meer informatie via www.

gezondoud.nl, of mail naar

esther@gezondoud.com.