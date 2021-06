Het Indische leven van Marion Bloem

Marion Bloem is een Nederlands schrijfster, film- en documentairemaker en beeldend kunstenares die in Bosch en Duin woont. Zij is in 1952 in Arnhem geboren en is op dit moment 68 jaar oud. Zij is getrouwd met de bekende publicist Ivan Wolffers en heeft een zoon.

door Maarten Bos

Zeist - Zij is de dochter van Indische ouders die in december 1950 in Nederland arriveerden. Na een zwerftocht van pension naar pension in de provincies Limburg, Gelderland en Utrecht, kregen ze in 1954 een huurwoning in Soesterberg toegewezen.

Zestien romans

Marion publiceerde al in 1972 haar eerste (kinder)boek, maar zij brak bij het grote publiek door in 1983 met haar literaire debuut Geen gewoon Indisch meisje. Zij behandelt in dit boek de thematiek van het opgroeien tussen twee culturen, in dit geval van een Indisch meisje in Nederland. Geen gewoon Indisch meisje is nog altijd actueel, in die zin dat vele nu opgroeiende mensen in Nederland er zich ook in herkennen. Sinds 1983 publiceerde ze zestien romans voor volwassenen en een aantal daarvan zijn in andere talen verschenen. Verder publiceerde ze tal van kinderboeken waaronder Wiwi Wit, het leven van een kindertand (in de serie Gouden Boekjes), vier verhalenbundels, twee novellen, en zeven non-fictie boeken waaronder boeken over Indonesië en haar recente belangrijke boek INDO (2020) over identiteit. Van haar hand verschenen ook enkele poëziebundels.

Films

Marion is niet alleen auteur. Ze maakte ook korte films, een lange speelfilm en documentaires. Haar bekendste documentaire is Het Land van mijn ouders (1983). Daarnaast is Bloem beeldend kunstenares en exposeerde zij schilderijen in Nederland en België. De meest persoonlijke boeken zijn ‘Thuis’ (2003) en ‘Een teken van leven’, over rouw, met name het verlies van haar zus Joyce Bloem, met wie ze als vriendinnen opgroeide. In 2012 publiceerde zij de grote familieroman ‘Een meisje van honderd’ die in Indonesië onder de titel ‘Moemie’ verscheen.

Marion Bloem is 50 jaar getrouwd met Ivan Wolffers - arts, hoogleraar aan de VU, publicist en romanschrijver- en samen hebben ze een zoon, Kaja Wolffers. Tot maart 2021 was hij filmproducent bij NL-films, maar hij verliet de filmproductiemaatschappij voor de functie van creatief hoofd Benelux bij Amazon Prime. In 2017 werd Bloem koninklijk onderscheiden. Ze werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding kreeg zij in de Broederkerk uit handen van burgemeester Koos Janssen.