Vrijwilligers zijn belangrijker dan ooit

Het Gouden Hart Huis ter Heide is een woonzorgcomplex en onderdeel van Korian Nederland van, een van de grootste en meest vooruitstrevende organisaties voor zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen in Nederland. Er werken professionele zorgmedewerkers, maar ook vrijwilligers zijn erg belangrijk voor het welzijn van de bewoners.

door Adriënne Nijssen

Huis ter Heide - Nadia Laili is bij Het Gouden Hart werkzaam als coördinator activiteiten welzijn en coördinator vrijwilligers. “In maart vorig jaar deden wij via deze krant een oproep voor vrijwilligers voor onze wandelgroep Walk en Roll. Dat leverde inderdaad vrijwilligers op, maar kort daarna stopten alle activiteiten vanwege het coronavirus. Ik hield vrijwilligers op de hoogte door een tweewekelijkse nieuwsbrief. We komen nu op een punt dat we weer terug naar normaal willen. Vooral wandelen is een activiteit die bewoners heel graag doen. Hun wereld wordt wat groter. Alleen de vraag is momenteel groter dan het aanbod. Er zouden meer bewoners mee willen, maar we moeten helaas nee verkopen. Of rouleren waardoor bewoners minder vaak mee kunnen dan ze zouden willen,” vertelt Nadia.

Eerder werkte Nadia in De Keizershof in Utrecht en daar had ze een groot vrijwilligersteam. “Ik kon bij alle activiteiten wel iemand inzetten, hier mis ik dat. En daarom ben ik op zoek naar vrijwilligers. Mensen die met bewoners willen gaan wandelen, maar ook bijvoorbeeld meehelpen met bloemschikken of bij de maaltijd of in de huiskamer, waar de meest kwetsbare bewoners zitten. Een vrijwilliger kan iemand zijn die zelf wat eenzaam is, iemand die de taal wil leren of mensen die willen weten hoe het er in een instelling, aan toe gaat en zeker ook mensen die willen kijken of de zorg iets voor hen is.”

De tijd die iemand in het vrijwilligerswerk wil steken moet passend zijn. Het kan variëren van elke dag tot een paar uur in de twee weken en alles daartussen. “Het kan zelfs op afroep voor eenmalige activiteiten. Ook het werk kan afgebakend worden. Je wilt bijvoorbeeld alleen maar komen schaken met een bewoner. Of een stukje fietsen op de elektrische duo-fiets, die nu helaas te weinig wordt gebruikt. De tijd die iemand in het vrijwilligerswerk wil steken moet passend zijn. Het moet een soort win-win situatie zijn. De vrijwilligers vormen met het personeel een vangnet rondom de bewoners,” legt Nadia uit. “Op alle vlakken kun je bijdragen. We hebben bijvoorbeeld een prachtige tuin, hoe mooi zou het zijn als iemand met een bewoner daarin wil werken. Maar ook voor lezingen, uiterlijke verzorging, muziek en zang kun je terecht. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel iets te doen.”

Ben je geïnteresseerd, dan kun je Nadia telefonisch bereiken via 06 - 10034262 of per e-mail nadia.laili@hetgoudenhart.nl. ‘’Na een kennismakingsgesprek om te bekijken wat we elkaar kunnen bieden volgt een proefperiode van twee maanden.’’ Als het dan van beide kanten klikt, wordt het vervolgtraject aangegaan.