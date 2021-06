Oproep: ‘laat kinderboeken zwerven’

De Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters en de kinderen van de Anne Frankschool in Utrecht hebben afgelopen week in het kader van de Kinderzwerfboek Provincie Estafette vele kinderboeken laten zwerven. De Provincie Estafette wordt georganiseerd door Kinderzwerfboek, onderdeel van het Nationaal Fonds Kinderhulp. De commissaris van de Koning roept iedereen in de provincie op om boeken uit zwerven te sturen.

van de redactie

Zeist - Commissaris Oosters: “Het is belangrijk om te blijven leren en het lezen van boeken is een van de beste manieren om dat te doen. Op school en in je eigen tijd. Maar lezen is niet alleen leerzaam, het is ook gewoon enorm leuk. Daarom roep ik iedereen in Utrecht op om ook een kinderboek te laten zwerven.”

Volgens de leesmonitor loopt 24 procent van de Nederlandse 15-jarigen het risico om laaggeletterd te worden. Zij scoren op het laagste niveau van leesvaardigheid in het PISA-onderzoek. Eén van de oorzaken van een taalachterstand bij kinderen is dat ze onvoldoende lezen.

Te weinig

In Nederland wonen zo’n 250.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die thuis te weinig leesboeken hebben. Leeskilometers maken is ontzettend belangrijk. Kinderen die 15 minuten lezen per dag, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Boeken lezen zorgt voor een grotere woordenschat en stimuleert tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Wat de kans op een goede toekomst aanzienlijk vergroot. Kinderzwerfboek ontving daarom een bijdrage van de VriendenLoterij zodat meer kinderen leuke boeken kunnen lezen.

Estafette

Kinderzwerfboek Provincie EstafetteKinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp, is in april 2019 de Provincie Estafette gestart in Drenthe.

Gedurende drie jaar bezoekt Kinderzwerfboek alle provincies. De commissaris van de Koning roept iedereen in de provincie op om boeken uit zwerven te sturen. Commissaris Hans Oosters heeft afgelopen week het spreekwoordelijke ‘stokje/kinderboekje’ overgedragen aan zijn collega in Gelderland, commissaris van de Koning John Berends.

Doe mee

Doe mee en laat je kinderboeken zwerven op een zelfgekozen plek of in een van de 369 KinderzwerfboekStations in de provincie Utrecht. “Deze vind je bij onder andere scholen, buurthuizen, kinderenboerderijen en speeltuinen. Je kan hier een leuk boek uitzoeken om zelf te lezen.

Ook kan je hier jouw gelezen boeken brengen zodat een ander kind ze kan lezen. Plak dan eerst een zwerfsticker op de boeken.”

Kijk voor het aanvragen van stickers of het zoeken van een Station op www.kinderzwerfboek.nl.