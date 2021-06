Uniek kunstcadeau voor de hele regio

Rina van Kilsdonk is een kunstliefhebber pur sang. Kunst kijken, maar vooral ook kunst maken. Ze hoefde dan ook niet lang na te denken over haar komende verjaardagsfeestje. “Thuis mogen we nog maar vier mensen ontvangen en dat noem ik niet echt een feestje. Daarom besloot ik het anders te doen. Ik geef de regio een kunstcadeau in de vorm van een expositie. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.”

Adriënne Nijssen

Zeist - Uiteraard exposeert Rina zelf op de expositie, die ze de naam ‘Ode aan de vrouw’ heeft meegegeven. “Ik schilder al jaren, zowel realistisch als abstract. In mijn realistische werken komen altijd wel vrouwen voor. Dat is ooit begonnen met mijn reis naar Afrika. Die vrouwen daar zijn zo mooi, zo elegant en trots. Vaak ontstaat er een niet-bestaande vrouw. Portretten schilder ik in principe niet. Ik schilder ook geen mannen, vrouwen zijn gewoonlijk veel mooier. God schiep de vrouw, vind ik,” zegt ze lachend. Rina zal dus voornamelijk realistisch werk laten zien.

Vorig jaar leerde Rina Rudolf Laane kennen toen zij ‘Kunst in de etalage’ in Zeist organiseerde. “Er was meteen een klik tussen ons, wat kunst betreft. Zijn werken zijn klassiek met een hedendaags tintje en hij experimenteert met digitale 3D-technieken om de klassieke kunst van het vormen van mallen opnieuw uit te vinden. Met hem wil ik nog wel eens exposeren, dacht ik toen meteen. En die mogelijkheid doet zich nu voor. Rudolf maakt naast beelden van mannen ook heel veel vrouwenbeelden van allerlei materialen. Niet alleen in brons, maar ook in verschillende soorten marmer en in glas. Juist die beelden vond ik passen bij de schilderijen die ik tentoon ga stellen. Een expositie spreekt altijd meer aan als er niet alleen tweedimensionaal, maar ook driedimensionaal werk aanwezig is. Daarom heb ik hem benaderd en gelukkig vond hij het meteen heel erg leuk om mee te doen.”

Rina was bekend met Stichting P’Arts in Den Dolder, die mensen in Zeist en omgeving wil inspireren door onder andere ruimte te bieden voor exposities. “P’Arts biedt tegen een redelijke vergoeding de expositievoorzieningen aan kunstenaars aan. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de publicitaire en personele organisatie van de expositie. Daar heb ik geen moeite mee. Het kan coronaproof in Den Dolder en ik hou van organiseren.”

De expositie wordt gehouden op 19 en 20 juni a.s. in de Oude Gehoorzaal aan de Vijverhof in Den Dolder. Er is volop parkeergelegenheid. De openingstijden zijn op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur en beide kunstenaars zijn aanwezig om vragen te beantwoorden of het gesprek aan te gaan.

“Het is sowieso weer fijn om mensen te spreken,” zegt Rina. “En om mensen van kunst te laten genieten. En hoewel het een verjaardagsfeestje is, is het niet de bedoeling dat mensen een cadeautje meenemen. Het grootste cadeau is dat ze komen kijken,” zegt ze tot slot.

Wie vooraf wat informatie wil over de exposanten kan terecht op www.rinavankilsdonk.nl en www.ruytershove.nl