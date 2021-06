‘Eindelijk weer genieten van kunst’

Na een lange periode van stilte laat CultuurZeist weer van zich horen. Met het openen van de samenleving is er gelukkig ook weer meer mogelijk op cultureel terrein in Zeist. “Na vele afzeggingen is het fijn om weer dingen te kunnen organiseren”, zegt Dick van Steenis, voorzitter van CultuurZeist.

van de redactie

Zeist - “De Dag der Kunsten die altijd op Vaderdag in en om Het Slot werd georganiseerd, zal in een andere vorm gaan verschijnen. Op 11 en 12 september is het Open Monumentenweekend en CultuurZeist zal bij veel monumenten een muzikale bijdrage leveren.”

Film

Als voorproefje heeft CultuurZeist een film van een kwartier gemaakt, waarin een aantal Zeister culturele monumenten als OBK en Poly-Hymnia maar ook een paar jonge talenten zich kort presenteren. Ze kunnen dan laten zien wat in de afgelopen periode helaas niet mogelijk was, maar welke mooie ideeën er bestaan voor een optreden in september. “We willen veel mensen betrekken bij de activiteiten door op een paar plekken een piano neer te zetten naar het idee van de stationspiano. Zeist kan dan muziek maken. We zijn blij dat een aantal leerlingen van Pianostudio Thera Klaassen hierbij ook van de partij is.’’ Ook Banus en De Ridder zullen hun vrolijke muziek laten horen. Galerie Totem gaat Street-art maken. De film zal op zondag 20 juni te zien zijn op Slotstad TV en wellicht nog op andere kanalen, maar is natuurlijk ook te vinden op www.cultuurzeist.nl.

Plannen

De werkgroepen binnen CultuurZeist hebben weer zin om te laten zien wat er allemaal kan. Zo zal de WalkArt Markt op zaterdag 28 augustus weer plaatsvinden en zullen de optredens van Intercultuur op zondag 12 september op de Slotzolder te zien zijn. Er bestaan inspirerende plannen om de twintigste Kunstroute in Zeist extra feestelijk te maken. “Het is zo leuk om te merken dat veel mensen graag weer willen laten zien dat er veel kan binnen de cultuur van Zeist. De mensen zijn er weer aan toe om te genieten van mooie kunst.”

Door de samenwerking met Peter de la Mar van de organisatie van het weekend van Open Monumenten Dag worden allerlei dwarsverbanden gelegd binnen de hele gemeente, want ook in Huis ter Heide bij het oude station, in Den Dolder op de WA Hoeve en in Austerlitz bij het nieuwe Dorpshuis zal de samenwerking zichtbaar zijn. “Het is een win-win situatie”, besluit Dick. Meer informatie is te vinden op www.openmonumentendag.nl/zeist en op www.cultuurzeist.nl.