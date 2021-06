Nieuw wijkcentrumin Torenflat Vollenhove

Brenda Emmen werkt sinds februari als sociaal werker in Vollenhove. Hiervoor werkte ze in Kerckebosch. Daar zorgde ze er samen met anderen voor dat wijkcentrum Binnenbos een bloeiende ontmoetingsplaats werd, onder andere voor ouderen bij de Gouden Koffie. Nu ziet ze volop kansen voor groeiende contacten en meer saamhorigheid in Vollenhove.

door Ellis Plokker

Zeist - In de Torenflat aan de Laan van Vollenhove wordt hard gewerkt aan een nieuw wijkcentrum. De ruimte is helemaal gerenoveerd. Er komt een nieuwe koffiebar, met werkplekken en zitjes. De muren hebben mooie kleuren en er hangen nieuwe lampen. Er is ook een schuifwand: als hij open is, kijk je bij binnenkomst naar de open ruimte en het groen achter de flat. Als de schuifwand dicht is, ontstaat er een ruimte waar activiteiten zoals yoga kunnen plaatsvinden. Brenda Emmen: “Ik krijg nu al de eerste reserveringen binnen, zowel van de seniorenvereniging als van jongeren.” In deze nieuwe multifunctionele ruimte staan nu nog geen meubels, die komen binnenkort. Alle meubels staan op wielen, zodat ze gemakkelijk aan de kant geschoven kunnen worden. Aan de muur is ruimte voor exposities van kunstenaars uit de buurt. In de nieuwe keuken kan iedereen zijn of haar favoriete maaltijd komen koken. Er komen plantenbakken met kruiden in de keuken.

Vollenhove is een wijk met een aantal grote flats, zoals de Geroflat en de L-flat, die momenteel gerenoveerd wordt. Samen met de componisten- en pedagogenbuurt en de Warande wonen er zo’n zesduizend mensen. Brenda Emmen begon haar werk in Vollenhove met door de wijk lopen en met mensen praten. Ze vertelt dat ze merkte dat er veel behoefte is aan meer contact. Brenda: “Niet dat mensen de deur bij elkaar willen platlopen of verwachten dat ze meteen nieuwe vrienden maken, maar gewoon eens een praatje maken met buren, mensen herkennen en groeten, en dat er een plaats is, waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat kan in het nieuwe ontmoetingscentrum, dat we samen mogen inrichten en vormgeven. Er zijn gelukkig veel mensen die iets willen doen.”

Naam buurtcentrum?

Brenda vraagt buurtbewoners om mee te denken over een naam voor het nieuwe buurtcentrum. De planning is dat het nieuwe centrum begin augustus open gaat, dus tot eind juli zijn ideeën voor een toegankelijke, leuke naam welkom bij MeanderOmnium. “Corona heeft ons ook veel kansen geboden, want er waren bewoners die dingen zagen die anders kunnen,” zegt Brenda. “Het is aan de bewoners en ondernemers uit de wijk om die kansen te benutten en om iets te doen met de ideeën die ze hebben. Laat zien dat je samen kunt bouwen aan een wijk waar je trots op kunt zijn.” Ze hoopt dat in augustus er meer versoepelingen zijn, zodat er weer meer activiteiten mogelijk zijn in het nieuwe wijkcentrum.

Burenboomtafel

Brenda ziet dat er mensen zijn in Vollenhove die ideeën hebben en graag iets willen doen om te leefbaarheid te vergroten. Ze noemt hen ‘diamantjes’. Ze kent inmiddels veel mensen en ze is enthousiast over wat er nu al gebeurt in Vollenhove. Op het plein naast de Weggeefwinkel is samen met bewoners een Burenboomtafel gemaakt, op het plein naast de Weggeefwinkel. Jongeren hebben er een muurschildering gemaakt, er is een voetbalkooi en er staan bijenkasten. De volgende stap is dat er meer groen wordt aangelegd rondom de Burenboomtafel. Bovendien draaien de Weggeefwinkel en de soepkar goed.

Brenda: “Als je bijvoorbeeld veel van planten weet, kun je meehelpen met het plannen en onderhouden van het groen rond de Burenboomtafel, of je kennis delen en meewerken aan de planten die in het nieuwe ontmoetingscentrum komen. Kom achter je toetsenbord vandaan en doe mee!”

Brenda ziet dat er meer saamhorigheid ontstaat in de wijk: “Er groeit een boom in Vollenhove. Zorg er voor dat de takken van de boom verder groeien, gaan bloeien en vruchten gaan dragen.” Daarmee groeit ook het gevoel van leefbaarheid. Vollenhove is de moeite waard.

www.meanderomnium.nl