iedereen is welkom in zeist

In Zeist is iedereen welkom. Daarom opende wethouder Laura Hoogstraten vrijdag een regenboogzebrapad op de hoek van de Slotlaan / Korte Steynlaan.

Zeist - Hiermee wil de gemeente bewustwording creëren rond de veelzijdigheid van haar inwoners en laten zien dat zij er voor de LHBTIQ+ gemeenschap is. Stadslab Zeist en stichting Hart van Zeist droegen bij door een boom in regenboogkleuren te kleden, muziek te spelen en regenboogbuttons uit te delen. Laura Hoogstraten: “In Zeist vinden we het belangrijk dat een ieder zichzelf kan zijn. Met dit zebrapad maken we passanten bewust dat iedereen verschillend is’’. (Foto: Menno Bausch)