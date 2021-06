Het vernieuwde achterterras van restaurant ‘t Wapen van Odijk is sinds kort opgefleurd door tien schilderijtjes met als thema ‘Bloesem aan de Rijn’. De werkjes zijn gemaakt door cursisten van Atelier Roor en het Cursusproject Bunnik.

Odijk - De inspiratiebron was het terras zelf omdat dat in het voorjaar gedomineerd wordt door de prachtige witte bloesem van de sierkersenbomen die er staan.

Dit sluit goed aan op de binnen-expositie van Rijk Roor. Dankzij de corona-versoepelingen is het restaurant weer geopend en daarmee ook de lopende expositie ‘Beelden van de Kromme Rijn’.

De werkjes zijn te koop. Na de zomervakantie gaan de beide cursusgroepen weer verder met hun creatieve werk. Er zijn nog enkele plekjes vrij (maandagmiddag of vrijdagmorgen). Meer info is te verkrijgen via atelierroor.nl.