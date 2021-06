Amelisweerd: podium voor exposities

De opening van Landhuis Oud Amelisweerd aan de Koningsweg op 19 augustus komt snel dichterbij. Landhuis Oud Amelisweerd wordt een nieuw podium voor exposities op het gebied van kunst, wetenschap en geschiedenis. Erfpachter Stadsherstel Utrecht, eigenaar van onder andere Gasthuis Leeuwenbergh, de Zeven Steegjes en Molenerf De Ster werkt hierin samen met Utrechtse instellingen, zoals de Hogeschool voor de Kunsten en het Centraal Museum.

Bunnik - Vanaf donderdag 19 augustus presenteert HKU Fashion Design het afstudeerwerk van haar modestudenten. De tentoonstelling Class of 2021 toont een rijkdom aan persoonlijke verhalen waarin de tijdgeest wordt gevangen. In Landhuis Oud Amelisweerd komen deze verhalen van mode, fotografie, film en performance samen.

Chinees behang

Landhuis Oud Amelisweerd is van donderdag tot en met zondag geopend, van 10.00 tot 17.00 uur. De vrijwilligers staan dan klaar om rond te leiden en meer te vertellen over de rijke geschiedenis van het Landhuis en het unieke 18de- en 19de-eeuws Chinees en Hollands behang.

Het Centraal Museum Utrecht neemt vanaf het voorjaar 2022 de taak op zich om op de eerste verdieping van Landhuis Oud Amelisweerd met de genereuze steun van de Hartwig Art Foundation twee solotentoonstellingen per jaar te organiseren.

Nederlandse kunstenaars

Het programma zal zich richten op gerenommeerde, nog levende Nederlandse kunstenaars die hun sporen hebben verdiend in Nederland en daarbuiten.

Komend najaar zal Landhuis Oud Amelisweerd in samenwerking met Centraal Museum naar buiten treden met meer details en zullen de namen van de kunstenaars die in 2022 aan bod komen bekend worden gemaakt.

Sinds maandag is de website www.landhuisoudamelisweerd.nl in de lucht. Meer informatie over de eerste exposities zal de komende maanden op deze website geplaatst worden.

Vrijwilligers gevraagd

Vind je het leuk (minimaal) een halve dag per week bezoekers te ontvangen en/of rond te leiden? Of ben je juist handig en vind je het leuk om beheerstaken uit te voeren? Het Landhuis zoekt enthousiaste mensen (vanaf 18 jaar) die het vrijwilligersteam komen versterken. Je bent altijd op de hoogte en hebt als vrijwilliger gratis toegang tot de exposities. Je wordt uitgenodigd voor openingen, lezingen en borrels. Vul het formulier op www.landhuisoudamelisweerd.nl voor aanmelding.