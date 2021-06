Dohmen draaft door: Slot op slot

Slot Zeist verkeert in staat van beleg. Het EK voetbal wordt vanaf deze plek, op de eigen website aangeprezen als een monumentale locatie voor vorstelijke evenementen, van commentaar voorzien door drie meesmuilende mannen en af en toe een vrouw. De Oranjezomer heet het programma. Ik heb een paar keer gekeken, maar na vijf minuten haak ik af. Godallemachtig, wat is dát saai. Ik vind er eigenlijk helemaal niks van, ik hoor mensen praten, maar ik krijg er oprecht geen enkel gevoel bij. Geen ergernis, geen vrolijkheid, alleen maar het gevoel van één grote niksigheid.

Daarom trotseerde ik de Slotlaan om te kijken of het ter plekke meer tot mijn verbeelding zou gaan spreken. Onderweg stapte ik even af bij het ING-kantoor. De bank die we met onze belastingcenten van de ondergang hebben gered, zodat ze vrolijk konden doorgaan met het faciliteren van witwassen van crimineel geld. Ik had mijn eigen spaarvarken omgekeerd om de magere inhoud te digitaliseren. Zwart zaad, corona-hygiëne, u snapt het wel. Het kantoor was open, maar ze wilden míjn smerige geld niet hebben. Ik kon nog wel geld opnemen, maar binnenkort sluiten ze de boel voor een verbouwing. En als ze weer opengaan willen ze helemaal geen geld meer zien: de klant kan niet meer opnemen en niet meer storten. Je vraagt je af waar een bank nog wél toe dient.

Ik werd verwezen naar de ‘geldmaat’ twee straten verderop. Zo’n plek waar je tussen het winkelend publiek schichtig om je heen kijkend je pincode intoetst, het beduimelde scherm onleesbaar door de zon en waar je elk moment een mes tussen je ribben verwacht waarna de schamele inhoud van je geslachte varkentje door een grimmige onverlaat uit je trillende handen wordt gegrist.

Dat laatste gebeurde gelukkig niet en een stuk lichter fietste ik door naar het Slot. Uit de verte wapperde mij een wit-oranje vlag tegemoet, geflankeerd door twee blauwe. Die laatste hield ik aanvankelijk voor het logo van ’s lands sneuste grutter. De supermarkt die wél officieel met de KNVB samenwerkt, maar daar dankzij dat bijdehante joch van de Snollebollekes níet de bekendheid voor krijgt. Ik stapte op een groepje mensen af, in de verwachting dat zij er hoe dan ook meer van zouden weten dan ik. Het bleken twee zeer ontstemde echtparen uit Bilthoven en Oosterbeek, die de beeldententoonstelling in de Slottuin wilden bewonderen. ‘Alles zit op slot. Voor een of ander horeca-evenement afgehuurd’, mopperde een man met een ietwat geaffecteerd accent.

‘Wij druipen maar af’

Vier paar ogen rolden toen ik vertelde over de vrijage tussen onze gemeentelijke trots, SBS6 (dat stond op de blauwe vlaggen) en voetbal. Over het oranje huwelijk tussen Zeist en de KNVB. ‘Wij druipen maar af’, zuchtten ze, ‘we gaan lekker in het bos wandelen’. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen te vertellen dat ook een stuk bos dreigt te worden ingenomen door het voetbalverbond. Die strijd is nog niet gestreden, maar sommige verbintenissen zijn zó sterk, dat het lijkt alsof ze voor het publiek op slot zitten. Vorstelijke evenementen op een monumentale locatie gaan helaas hand in hand met commercie en macht.

Carol Dohmen