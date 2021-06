Van loopfiets tot step en waveboard

Bij Speel-o-theek Wobbel in Bunnik kunnen ouders of grootouders speelgoed lenen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Zo kunnen kinderen allerlei spellen, puzzels en speelgoed uitproberen. Na drie weken brengen ouder en kind het speelgoed terug. Wobbel zit sinds 2013 in gebouw De Kersentuin en werkt met zo’n vijftien vrijwilligers.

door Ellis Plokker

Bunnik - Het speelgoed van Speel-o-theek Wobbel staat achter rolluiken, die met een druk op de knop open gaan. Het is ingedeeld op categorieën zoals fantasie, spellen en puzzels, buitenspeelgoed en constructiespeelgoed zoals Duplo. Van veel bekende spellen zoals Monopoly is een junior variant aanwezig. De spellen staan ingedeeld op leeftijden, het andere speelgoed staat niet gesorteerd op leeftijdscategorie. Wijnand Vellekoop, voorzitter van het bestuur van Wobbel en vertelt: “Het ene kind is wat sneller dan het andere, dus leeftijd zegt niet alles.”

Wobbel heeft veel speelgoed dat de lichamelijke ontwikkeling van het kind stimuleert, zoals het speelgoed voor de kleintjes, met vormen en geluiden. Het buitenspeelgoed wordt in de zomer vaak uitgeleend en varieert van loopfietsen, een springtouw tot steps, wave- en skateboards. Wijnand: “Het doel van Wobbel is dat kinderen spelenderwijs iets leren. Dat geldt eigenlijk voor al het speelgoed dat we hebben. Een doos met paarden prikkelt de fantasie van het kind. Bij een puzzel met vormen oefenen de kleintjes hun oog-handcoördinatie. Bovendien is speelgoed lenen duurzaam, want kinderen kunnen met verschillend speelgoed spelen, terwijl hun ouders minder speelgoed hoeven aan te schaffen.”

Wijnand is ook voorzitter van een volleybalvereniging in Utrecht en zit in het bestuur van de landelijke Vereniging Speelotheken Nederland. Toen hij in Bunnik kwam wonen, wilde hij graag iets nuttigs doen. “Bestuurswerk is niet heel ingewikkeld, het is vaak gewoon je gezonde verstand gebruiken, en het meeste werk kun je zelf inplannen,” vertelt hij. Ieder jaar organiseert Wobbel twee kinderkleding- en speelgoedbeurzen; met een deel van de opbrengst wordt nieuw speelgoed aangeschaft. De voorjaarsbeurs kon dit jaar niet doorgaan, de najaarsbeurs vindt in september plaats.

Speel-o-theek Wobbel in Bunnik is iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. In de zomervakantie is Wobbel geopend op zaterdag 17 juli en 28 augustus, daartussen is de speel-o-theek vijf zaterdagen gesloten. Wobbel zit in gebouw De Kerstentuin in Bunnik, aan de Camminghalaan 27, met een eigen ingang aan het speelplein aan de Pastoor Heggelaan. Een abonnement kost 25 euro per jaar, daarvoor zijn drie stuks speelgoed per keer te leen. Vrijwilligers in de uitleen bij Wobbel werken één zaterdagochtend in vijf weken van 09.30 tot 12.30 uur. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

www.wobbelbunnik.nl