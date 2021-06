Hartslag Zeist maakt Austerlitz hartveiliger

De inwoners van Austerlitz liggen het dorpshuis ‘t Trefpunt nauw aan ‘t hart. Er werd dan ook geen moment getwijfeld om een nieuwe automatische externe defibrillator (AED) aan te schaffen toen de oude aan vervanging toe was.

Austerlitz - Bij toeval bracht een bestuurslid van Stichting Hartslag Zeist juist op dat moment een bezoek aan ‘t Trefpunt met de reden om na te gaan of de bereikbaarheid van de AED in het dorpshuis niet verbeterd kon worden. De oude AED bevond zich namelijk binnen in het gebouw en was daardoor slechts inzetbaar bij reanimatie tijdens openingstijden van ‘t Trefpunt.

Stichting Hartslag Zeist wil echter dat een AED altijd bereikbaar is omdat het optreden van een hartstilstand zich nu eenmaal niet aan openingstijden houdt. Daarom heeft Hartslag Zeist een AED-buitenkast ter beschikking gesteld waarin de nieuwe AED buiten aan het dorpshuis kan komen te hangen. Onlangs is de nieuwe AED geleverd en in de buitenkast geplaatst. Hiermee is de AED dag en nacht bereikbaar geworden om naar een slachtoffer van een hartstilstand te kunnen worden gebracht. Hoe sneller dit gebeurt, hoe groter de overlevingskans van het slachtoffer. Kijk voor meer op www.hartslagzeist.nl of mail naar info@hartslagzeist.nl.