Gevelkunst

De afgelopen week heeft de internationaal bekende graffitiartist Tim Rodermans een prachtig gevelkunstwerk gerealiseerd aan de Wilhelmina van Essenlaan in Den Dolder.

Den Dolder - De muurschildering vertelt het verhaal van de geschiedenis van dit deel van Zeist. Het uiteindelijke ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met de Historische Vereniging van Den Dolder en bewoners van de Delta Residence flat. Het kunstwerk is af. De officiële onthulling is woensdag 7 juli door wethouder Fluitman. Hij onthult dan een plaquette met een QR-code naar de pagina Gevelkunstwerk Den Dolder op geheugenvanzeist.nl. (Foto: Mel Boas)