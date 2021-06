Vrijwilligers kleuren ons leven

Twee jaar geleden kwam Arnold van Herk (98) naar woonzorgcomplex Het Gouden Hart in Huis ter Heide, dat toen nog De Horst heette. Voorheen woonde hij in de Keizershof in Utrecht, waar hij nog redelijk zelfstandig kon functioneren dankzij het vlakbij gelegen winkelcentrum. In Huis ter Heide is hij afhankelijker geworden.

door Adriënne Nijssen

Huis ter Heide - “In de Keizershof leefden velen langs elkaar heen, terwijl er toch een activiteitencommissie bestond. Toen ik daarover hoorde werd ik meteen lid. Ik stelde voor om een soort krantje te maken, waarmee je alle bewoners bereikt. Dat kwam aardig van de grond. Maar toen kwam de gedwongen verhuizing naar Huis ter Heide en nu zitten we overal ver vandaan.”

Er veranderde veel: van een stad kwam Arnold ineens in een dorp terecht. “Waar mensen wellicht niet bij nadenken, Den Dolder is voor mij net zo ver geworden als New York. Ik krijg gelukkig veel bezoek en ik hoef maar te kikken en mijn kinderen en kleinkinderen brengen me waar ik heen wil. Ik ben dus nog in een luxe positie. Maar veel bewoners hebben die luxe positie niet en zijn totaal afhankelijk van personeel en vrijwilligers.”

Ook in Huis ter Heide wilde Arnold weer een nieuwsbrief gaan maken. En dat lukte. Die nieuwsbrief maakte hij samen met een vrijwilliger. “Wij interviewden onze koks, onze teamleiders en andere medewerkers en brachten hen zo dichter bij de bewoners. Die interviews gaven ook trots aan de medewerkers. Dat wilden we ook met nieuwe bewoners gaan doen, maar dat is nog niet van de grond gekomen. Want toen kwam corona.”

Arnold kreeg tijdens de lockdown het gevoel in een gevangenis te zitten. Hij deed alleen een mondkapje op als dat echt niet anders kon. De nieuwsbrief werd overgenomen door de leiding. En er was bijna geen contact met familie en andere bewoners. “Gelukkig gaan er nu weer activiteiten plaatsvinden. Ik ging altijd mee met de wandeling op woensdag en dat maakt het leven veel leuker. Wat mij bijvoorbeeld trof is dat hier nog steeds het oude stationnetje Huis ter Heide bestaat. Verder doe ik niet aan alles mee. Ik ben visueel en qua gehoor best beperkt.”

Toch hoopt Arnold dat er weer meer activiteiten gaan plaatsvinden. En dat er weer een activiteitencommissie komt. “Daar ga ik dan wel in zitten,” zegt hij. Bij activiteiten zijn er uiteraard veel vrijwilligers nodig. “Uit veel situaties blijkt hoe belangrijk vrijwilligers zijn. En ik denk dat een vrijwilliger er zelf ook veel plezier aan beleeft. Mijn dochter zit in de wijkzorg, soms raken mensen haar zo dat ze die in haar vrije tijd meeneemt op een wandelingetje. Zij vertelt mij hoe fijn het is om te geven. Want daarvoor ontvangt ze ook veel terug.”

Ben je geïnteresseerd en zou je wel iets voor Arnold en zijn medebewoners willen betekenen, dan kun je contact opnemen met Nadia Laili, coördinator vrijwilligers van Het Gouden Hart. Ze is telefonisch te bereiken via 06 - 10034262 of per e-mail via nadia.laili@hetgoudenhart.nl.