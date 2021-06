Nieuwe vlag voor Wereldwinkel Zeist

De Stichting Wereldwinkel Zeist vierde deze maand haar 50-jarig bestaan. Burgemeester Koos Janssen kwam het feestje coronaproof meevieren met vrijwilligers en het bestuur. De Wereldwinkel Zeist was in 1970 de tweede winkel van zijn soort in Nederland.

Zeist - Op 1 april 1969 werd in Breukelen de eerste wereldwinkel geopend. Doel was de ontwikkelingslanden te helpen met het opbouwen van een eerlijke, gelijkwaardige handel door de afzet van authentieke producten te stimuleren. Een jaar later kwam daar de winkel in Zeist bij. Op dit moment zijn er ongeveer vierhonderd Wereldwinkels in Nederland.

Burgemeester Koos Janssen van Zeist hees de nieuwe vlag van de Wereldwinkel voor haar deur op de 1e Hogeweg 166. Op deze locatie is de Wereldwinkel veel zichtbaarder geworden in Zeist. De gemeente Zeist is al enkele jaren Fairtrade gemeente, zoals te zien is op de gemeenteborden op het moment dat je Zeist binnenrijdt.

De werkgroep Fairtrade onder leiding van Cor Doelwijt is echter van mening dat de gemeente nog veel duidelijker kan zijn in haar keuzes waar het gaat om het omarmen van de tien fair trade principes van de World Fair Trade Organization (WTFO). Om dit verzoek kracht bij te zetten overhandigde Cor Doelwijt namens de Gemeentelijke Werkgroep Fair Trade en Wereldwinkel, de nieuwe FairTrade-vlag aan de burgemeester. Koos Janssen stemde in om de komende twee jaar op te treden als Fairtrade ambassadeur binnen de gemeente Zeist. Hierna zal hij in samenspraak met de werkgroep het ambassadeurschap overdragen aan iemand anders binnen de gemeente.

Voorzitter van de Wereldwinkel Aart Meijer sprak in zijn speech de hoop uit de Zeisternaar de Wereldwinkel weer snel weet te vinden met hernieuwde kooplust. “We zijn weer open na de lockdown. Onze verkopen zijn nog niet op het oude niveau. De Wereldwinkel Zeist heeft, net als veel detailhandel, het afgelopen jaar met verlies gedraaid, maar wij blijven duurzame, authentieke producten verkopen met eerlijke marges voor de producenten.”



Max Havelaar The Musical



Met de overhandiging van de Fairtrade vlag is de inhaalslag van uitgestelde evenementen nog niet voorbij. Tijdens de Week van de Duurzaamheid in oktober zal eenmalig de Musical Havelaar worden opgevoerd in Figi. Havelaar de musical is geschreven ter ere van de 200ste geboortedag van Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli, de schrijver van Max Havelaar.

Het verhaal is gebaseerd op één van de bekendste boeken uit de Nederlandse literatuur. In deze voorstelling worden koloniale misstanden in Nederlands-Indië op vertellende en beeldende wijze gespeeld.