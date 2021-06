Frisse lucht voor Torenlaan Theater

Het Torenlaan Theater is de thuisbasis van het Zeister Mannenkoor. Het gebouw is opgeknapt door leden van het koor, maar goede ventilatie ontbreekt. Daarom is het bestuur op zoek naar middelen om een goed systeem te bekostigen. In het theater repeteren ook andere koren en er zijn optredens van allerlei gezelschappen.

door Ellis Plokker

Zeist - Henk ter Voorde is beheerder en Koos van Gemeren is voorzitter van het Zeister Mannenkoor. Samen met andere leden en vrijwilligers beheren zij het theater aan de Torenlaan. In het gebouw is een theaterzaal met een podium en een bar, er is een ontvangstruimte en een kleinere zaal voor vergaderingen. Boven zijn nog twee kamers, waar musici les kunnen geven of kunnen studeren. Het afgelopen jaar heeft het gebouw grotendeels leeg gestaan, door corona.

In de theaterzaal is slechts één ventilatierooster en het is merkbaar benauwd in het gebouw. Henk ter Voorde: “Het bestuur wil koorleden en gasten zo veilig mogelijk ontvangen. Momenteel kunnen we het gebouw niet goed ventileren, en zingen brengt extra risico’s met zich mee.” Koos van Gemeren vult aan: “We willen ons aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM houden. Daarom hebben we een goed ventilatiesysteem nodig dat de lucht ververst, zodat het veilig is. Maar dat kost veel geld.” Het bestuur heeft verschillende fondsen aangeschreven, geeft obligaties uit en is in mei een crowdfunding-actie gestart om het benodigde geld bij elkaar te brengen.

In het Torenlaan Theater repeteert niet alleen het Zeister Mannenkoor, ook andere koren zoals het toonkunstkoor, het Shantykoor en het Zeister Vrouwenkoor gebruiken het als repetitieruimte. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt voor musicals, workshops, vergaderingen en een productie met jongeren. Bovendien is er een vertelcafé, er zijn koffie- en jazzconcerten en optredens van folkgroepen uit binnen- en buitenland. Henk ter Voorde: “We willen graag een sociaal en cultureel centrum zijn voor Zeist. We hebben veel vrijwilligers, die de groepen en gasten ontvangen. Zij zorgen ook voor de schoonmaak’’.

Het gebouw aan de Torenlaan is eigendom van het Zeister Mannenkoor. Het koor oefent op donderdagavond. Ter Voorde: “We zingen veel klassiek, zoals stukken uit opera’s, maar ook liederen uit musicals en soms popmuziek.” Koos van Gemeren: “Soms organiseren we een project, bijvoorbeeld met Russische muziek of barok. Belangstellenden mogen dan tijdelijk meezingen en na zo’n project worden er altijd een paar mensen lid. Het is een heel gezellig koor.” Ter Voorde: “Het koor floreert, we hebben zo’n 80 leden.” Er zijn vier stemmen: bassen, bariton, en eerste en tweede tenor. Nieuwe leden doen eerst een stemtest met dirigent Arie Perk. Danielle Kok is begeleidend pianist.

www.torenlaantheater.nl