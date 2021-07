Muzikale wandeling

Vrijdagmiddag opende burgemeester van Koos Janssen samen met boswachter Rob Veenbrink en voorzitter Lisselotte Pesch de Zeister Muziekwandeling Sprengenroute in de Wijngaard Hoog Beek & Royen.

Zeist - De zes kilometer lange muziekwandeling over de oorspronkelijke Sprengenroute voert verder nog langs Pavia en door het Zeisterbos. Wandelaars kunnen een QR-code scannen met de camera van een mobiele telefoon. Er komt dan een film tevoorschijn van een miniconcert op diezelfde plek, midden in de natuur. Ieder bord laat een andere opname zien. Startpunt van de wandleing is het parkeerterrein bij Slot Zeist. Foto: Mel Boas