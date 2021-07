Schatkist bij De Wegwijzer

CBS De Wegwijzer aan de Willem Schmidtlaan is eerste gecertificeerde school VVE (dat is voor- en vroegschoolse educatie) Schatkist. De leerkrachten van groep 1 en 2 en interne begeleiders hebben samen de training hiervoor gevolgd.

Zeist - Schatkist is een VVE-programma voor het opsporen, voorkomen of verminderen van onderwijsachterstanden bij kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. Het programma Schatkist richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met extra aandacht voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Schatkist werkt met verschillende thema’s. Elk thema heeft een andere invalshoek, zoals Uitvinden, Kunst en Avontuur. Zo kan de leerkracht aansluiten bij de interesses en nieuwsgierigheid van de kinderen. In elk thema introduceert het centrale karakter Pompom een probleemstelling.