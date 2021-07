Ruim 45 jaar bij ‘De Bison’ betrokken

“Wie heeft er nu al bij leven een plein dat naar hem vernoemd is?,” zegt Inno van Maanen van Scoutinggroep De Bison. “Het is klein, er komt geen verkeer, maar toch was ik ontroerd toen het naambord in maart 2017 onthuld werd door wethouder Marcel Fluitman.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - En dat is nog niet alles. Op 27 april 2012 behaagde het Hare Majesteit de Koningin en werd Inno vanwege zijn inzet voor de scouting geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eerder al, in 2002, ontving hij het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland.

Op 17 maart 1977 begon Inno zijn loopbaan als vrijwilliger bij De Bison. “In het begin was ik bij de leiding, dat deed ik vijftien jaar. Daarna was ik groepsbegeleider en nog later groepsvoorzitter. Ik ben speladviseur voor het district Scouting Zeist geweest. Voor het gewest Utrecht heb ik jarenlang trainingen verzorgd voor nieuwe leiding van scouting. Ik ben nu beheerder van het gebouw. In het dagelijks leven werk ik vier dagen in de week als servicemonteur in de koeltechniek en ben daardoor redelijk handig. Ik doe nu onderhoud aan het pand. We verhuren het pand aan andere scoutinggroepen voor hun zomerkampen. Dat regel ik ook. Verder ondersteun ik de groep met allerlei diensten. Of er tekort is aan leiding, of als jongens naar een zwembad of museum vervoerd moeten worden, het maakt me niet uit, als ik maar kan helpen.”

Dat laatste zat er al jong in bij Inno. “Vanaf mijn twaalfde doe ik al vrijwilligerswerk. Ik bracht toen een wijkkrantje rond voor belangenvereniging De Hoge Dennen-Kerckebosch en daarna ben ik altijd vrijwilligerswerk blijven doen. Ik vind het belangrijk om iets voor je medemens en de maatschappij te doen.”

Van oudsher is Scoutinggroep De Bison is een jongensgroep, nu met een kleine negentig leden. “Eind jaren zeventig hadden we wel de discussie om meisjes toe te laten. Maar ouders voelden destijds weerstand. We hielden het dus bij een jongensgroep.”

Op 21 april 2021 bestond Scoutinggroep De Bison 110 jaar. “Dat hebben we online gevierd. Alle leden kregen een borreldoos met hapjes en een fles kinderchampagne. Om vijf uur hebben we online getoast. In de borreldoos zaten opdrachten die de leden voor de camera uitvoerden. Een leuk alternatief.”

Inno is nu ruim 45 jaar bij De Bison betrokken. In die tijd veranderde er wel het een en ander, maar de gezelligheid bleef. “Ik heb jongens van zes binnen zien komen die er nu nog zijn, als leiding of als bestuurslid. Maar ik zie ook dat de jongeren tegenwoordig een hele hoop activiteiten hebben naast hun school of studie. Vroeger hadden ze alleen de scouting. Daardoor zijn hun interesses wel veel diverser. En natuurlijk willen ze het liefst voortdurend online zijn. Wij nemen de telefoons in zodra ze hier zijn. Meestal missen ze die niet.”

Overigens kan Inno nog wel leuke collega’s gebruiken. Heb je belangstelling of wil je informatie, mail dan naar info@de bison.nl Je mag ook bellen met Inno via tel. 06 -23974765.