Vrijwilligerswerk dat bij je talent past

Vrijdag 25 juni was er bij de Vrijwilligerscentrale Zeist een inspiratiesessie voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen, maar nog niet precies weten wat bij hen past. Vrijwilligers vertelden over hun ervaringen en er was een professionele coach, die hen hielp om hun talent in kaart te brengen.

door Ellis Plokker

Zeist - Maartje Simons van de Vrijwilligerscentrale Zeist helpt mensen graag op weg om vrijwilligerswerk te vinden dat bij hen past. Daarom heeft ze deze inspiratiesessie georganiseerd, waarbij coach Marieke Verhoeven mensen hielp om hun talenten te ontdekken. De sessie was online en begon met een presentatie van Maartje over de Vrijwilligerscentrale Zeist en vrijwilligerswerk in het algemeen. Maartje: “Het gaat er bij het vinden van vrijwilligerswerk vooral om dat je iets doet waar je blij van wordt. Dat zijn vaak de dingen waar je aanleg voor hebt. We hebben Verhoeven Coaching gevraagd om deelnemers te helpen dat te ontdekken.”

Loopbaancoach Marieke Verhoeven vertelde kort over het verschil tussen talenten en competenties. Een talent is iets waar je mee wordt geboren en een competentie is iets dat je kunt leren, zoals luisteren. Mensen hebben vaak niet door wat hun talent is, omdat het ze van nature zo makkelijk afgaat. Daarom begon Verhoeven met een test, zodat de deelnemers inzicht krijgen in hun talenten. De kleurentest is gebaseerd op de negen types van het enneagram en maakt duidelijk welke kernkwaliteiten iemand heeft. Vervolgens kun je kijken bij welke baan bij die kwaliteiten past. Bij iemand die van nature heel geordend is, zou administratief werk goed kunnen passen. Maartje Simons: “Als je weet welk type je bent, kun je veel gerichter zoeken naar passend vrijwilligerswerk.”

Na de test vertelden vrijwilligers over hun ervaringen. Maartje: “Aan alle vrijwilligers die over hun werk vertelden, was te zien dat ze enthousiast zijn over wat ze doen. Iemand vertelde over haar vrijwilligerswerk bij de Boswerf. Zij vindt het heerlijk om buiten bezig te zijn met planten, dieren en met kinderen. Een andere vrijwilliger vertelde over haar werk bij het Hospice. Ook zij krijgt energie van haar werk, ze vertelde ook dat ze goed begeleid wordt en er nieuwe dingen leert, zoals het geven van handmassages.”

De deelnemers aan de inspiratiesessie hadden bijna allemaal betaald werk, maar zochten iets om ernaast te doen. Maartje Simons raadt mensen die ook iets zouden willen doen aan: “Kijk eens op onze website voor welke organisaties je je graag zou willen inzetten en maak daar een afspraak om een keer mee te lopen. Mensen zijn vaak bang dat je als vrijwilliger ergens aan vast zit. Dat hoeft niet zo te zijn, want er zijn ook soorten vrijwilligerswerk waarbij je afspreekt dat je af en toe iets doet.” In oktober is er een nieuwe inspiratiesessie.

www.vrijwilligerscentralezeist.nl