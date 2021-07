Dwight Eisenhower verbleef in Figi

In 1952 logeerde de latere Amerikaanse president Dwight David Eisenhower in Zeist in Hotel Figi. Eisenhower woonde toen vlakbij Parijs in Versailles en woonde een congres van de NAVO bij in Nederland. De Zeister Frankrijkspecialist en royaltykenner Anne Louis Cammenga vertelt erover in het kader van de serie Hoog bezoek in Zeist.

door Maarten Bos

Zeist - Anne Louis: “De oorlog was in 1952 nog maar net voorbij en Eisenhower, die opperbevelhebber was geweest in de Tweede Wereldoorlog, was in Nederland heel populair. Er werd in zijn aanwezigheid een vlaggenparade op de Slotlaan gehouden en de mensen stonden rijen dik. De Amerikaan werd hartstochtelijk toegejuicht. Op dat moment was Eisenhower nog opperbevelhebber van de NAVO, maar in 1953 werd hij de 34ste president van de Verenigde Staten. Opmerkelijk detail: de handtekening van de latere machtigste man ter wereld staat nog altijd in het gastenboek van Figi.

Eisenhower werd in 1890 geboren. Hij bezocht de beroemde militaire academie van West Point. Hij maakte bliksemsnel carrière binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Hij was een briljant militair en bovendien erg moedig. In 1944 was hij vijfsterren generaal (de hoogste rang in het Amerikaanse leger) geworden en leidde hij de geallieerde invasie in Noord-Europa. Van 1945 tot 1948 was hij zelfs Chief of Staff van het gehele Amerikaanse leger.

Eisenhower won als Republikein de presidentsverkiezingen en werd op 20 januari 1953 beëdigd als de 34ste President van Amerika. Hij volgde Harry Truman. In 1956 werd hij opnieuw verkozen en hij bleef president tot 1961. Hij werd toen opgevolgd door John Kennedy. Tijdens Eisenhowers regeerperiode ontstond de Joodse lobby in Amerika en werd een begin gemaakt met de strijd tegen rassenscheiding in het land. Het was een periode van welvaart en internationale vrede.”

Anne Louis tot slot: “Na 1961 trok Eisenhower zich terug uit het openbare leven en schreef zijn memoires. Hij woonde toen met zijn vrouw Geneva Doud (’Mamie’) op hun boerderij in Gettysburg. Het paar trouwde met elkaar op 1 juli 1916 in Denver en genoot nu vele jaren na hun huwelijk van de verdiende rust. Gedurende de carrière van Dwight was het echtpaar liefst 27 keer verhuisd. Ze hadden twee zonen gekregen, waarvan de oudste al op 3-jarige leeftijd overleed aan roodvonk, een tragedie. De andere zoon werd brigadegeneraal en ambassadeur.

Eisenhower had een kleinzoon, David. Naar hem is het welbekende presidentiële buitenverblijf, Camp David, genoemd. Mamie Eisenhower was heel populair en een voorbeeld voor veel Amerikanen door haar openheid, hartelijkheid en de manier waarop ze haar man steunde.

Sinds 1972 bestaat er in Abilene (USA) een presidentiële bibliotheek van Eisenhower. De president overleed in 1969, zijn vrouw in 1979. Ze liggen beiden met hun vroeg overleden zoontje begraven bij die bibliotheek.”