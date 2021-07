Op avontuur met de Natuur Challenge

Met de Zomer Natuur Challenge kunnen kinderen in de provincie Utrecht op avontuur tijdens de zomervakantie. Tussen 19 juli en 29 augustus wordt iedere week een online filmpje gelanceerd met een gloednieuwe challenge (uitdaging) voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Ook bij bezoekerscentrum de Boswerf aan de Prins Bernhardlaan is een supertof filmpje opgenomen.

van de redactie

Zeist - Ontdek met de challenge welke leuke, spannende en leerzame activiteiten je zelfstandig in de natuur kunt doen! Dit kan in je tuin, het speelveldje, in het bos of het park om de hoek. Jonge kinderen kunnen samen met hun ouders of de kinderopvang meedoen. Buitenspeelplezier gegarandeerd.

Website en aanmelden

Meer informatie staat op www.zomernatuurchallenge.nl. Daar kunnen kinderen, ouders en kinderopvang zich aanmelden om de challenge iedere week automatisch in de mailbox te ontvangen. Ook worden de challenges in de zomervakantie wekelijks op deze website geplaatst en kunnen kinderen en ouders foto’s van de uitvoering van de challenge delen. De challenges staan ook op de facebookpagina van De Boswerf: www.facebook.com/boswerf.

Groen doet goed

De Zomer Natuur Challenge is een initiatief van het programma Groen doet goed. Het doel van Groen doet goed is dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar in de provincie Utrecht meer naar buiten gaan. Spelen in de natuur is leuk en gezond. Door buiten te spelen in een natuurlijke omgeving kunnen kinderen hun energie kwijt, hebben ze plezier en komen ze tot rust. Daarnaast is buitenspelen in de natuur ook erg leerzaam en leuk.

Inmiddels is in tien Utrechtse gemeenten een groot netwerk van Natuur- en Milieu-educatie Centra samen met lokale partners, actief vanuit Groen doet goed. Met dit netwerk worden het hele jaar door allerlei activiteiten georganiseerd waardoor kinderen vaker de natuur ontdekken.

De Boswerf is het bezoekerscentrum midden in het Zeisterbos. Zij ontvangen jaarlijks meer dan 35.000 bezoekers: kinderen van 0 tot 12 en hun ouders, opa’s en oma’s. Daarnaast komen er wekelijks schoolklassen op excursie of om lessen te volgen. Vrijwilligers komen naar de Boswerf om sociale contacten op te doen, meer te leren over natuur en milieu, op een leuke manier bezig te zijn voor anderen of om weer terug te keren in het (vrijwillig) werkproces. Mail voor meer info naar boswerf@odru.nl