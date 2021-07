Foodtruck bij De Brink

De afgelopen week is er een foodtruck geplaatst bij kinder- en zorgboerderij De Brink aan de Kroostweg in Zeist.

Zeist - Hiermee heeft de kinderboerderij er een belangrijke attractie bij gekregen. Tijdens een barbecue met vrijwilligers is de foodtruck in gebruik genomen. De mensen van de kinderboerderij zijn bezig met groot plan om De Brink de mooiste plek van Zeist te maken. Met de foodtruck wordt het makkelijker om activiteiten te organiseren met buurtgenoten. Welke vrijwilliger wil deze zomer samen met het team van De Brink? Kijk op de website of mail naar info@kinderboerderijdebrink.nl. Foto: Mel Boas