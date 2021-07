Nieuw groen schoolplein

De Rehobothschool opende vrijdag haar nieuwe groene schoolplein. Na een openingswoord van directeur Tijmen Booij knipte wethouder Laura Hoogstraten, onder toeziend oog van de kinderen, het lint en de toegang tot het schoolplein op een symbolische manier open.

Zeist - In mei 2020 is gestart met het ontwerp van het schoolplein. De school is gevestigd in een bosrijke en groene omgeving. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van deze natuurlijke omgeving.

Zo staan er bomen op het schoolplein waar nu slinger- en balanceertouwen aan zijn bevestigd. De nieuwe speeltoestellen zijn grotendeels vervaardigd uit hout. Op het kleuterplein is een blotevoetenpad aangelegd. De schooltuin met moestuinbakken en een insectenhotel is uitgebreid met een buitenklas, waardoor er buiten les gegeven kan worden.