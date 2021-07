Expo Zilver-Kamer weer op tournee

Sinds 2005 bestaat in Zeist Stichting De Zilver-Kamer. Deze stichting heeft als doel zilveren, verzilverde en tinnen of van andere materialen vervaardigde voorwerpen die vroeger in de Zeister bestekindustrie zilverfabrieken zijn gemaakt, op verschillende locaties in de gemeente Zeist ten toon te stellen.

door Maarten Bos

Zeist - Het leidende motto is daarbij: voor Zeist, door Zeist. Vaak wordt voor plekken gekozen waar publiek komt dat normaal niet snel een expositie museum bezoekt. Laagdrempelig. Door corona is de huidige tentoonstelling met drie vitrines al sinds 2020 op een locatie, namelijk hotel Oud London in Zeist. Maar nu er versoepelingen zijn, gaat De Zilver-Kamer weer rondreizen en doet dan bijvoorbeeld het Zeister gemeentehuis en het Solafabrieksgebouw aan de Van Reenenweg aan.

Oud-burgemeester van Zeist Rudi Boekhoven is bestuursvoorzitter van de Zilverkamer en de vroegere gemeentearchivaris Pierre Rhoen is secretaris van de stichting. Pierre: “De Zilver-Kamer is ontstaan uit een de tentoonstelling over de Zeister bestekindustrie ‘Zeist Zilver Werken’ in Slot Zeist in 2004 en 2005. Dat was een groot succes en velen wilden een doorstart”. Rudi: “Op het hoogtepunt in de vorige eeuw waren in de regio Zeist 10.000 inwoners betrokken bij de zilverindustrie. De drie grote fabrieken, Sola, Gero en Gerritsen & Van Kempen, vanaf 1960 Van Kempen & Begeer, leverden handwerk”. Pierre: “Veel van wat zij toen maakten hebben wij nu in ons bezit. We krijgen voorwerpen als gift of in bruikleen of kopen zelf iets. We leven van subsidies en werken samen met andere centra van zilverindustrie, zoals Schoonhoven’’.

Pierre: “Van de vroegere fabrieken bestaat alleen Sola nog. De zilverfabricage stopte daar in 2010. Nu is het een succesvol handelshuis. Volgend jaar bestaat Sola 100 jaar. Wij gaan daar een expositie aan wijden in het gemeentehuis en in het Solafabrieksgebouw, dat het meest kenmerkende bedrijfspand is van ons dorp. Er komt dan trouwens ook een boek uit. Daarmee wordt nog eens onderstreept dat de bestekindustrie in bijna de hele 20ste eeuw van prominent belang is geweest voor Zeist”.

Rudi en Pierre zijn beiden heel enthousiast over hun werk voor de stichting. Pierre was een bevlogen archivaris die meer over Zeist geschreven heeft en nog altijd schrijft dan wie dan ook. Boekhoven kwam in 1987 over uit Veendam om burgemeester van Zeist te worden. Hij woont er nog altijd. Rudi: “Het gaat bij De Zilver-Kamer om het behoud van een stukje Zeister geschiedenis en cultureel erfgoed. Wist je dat Zeist op het hoogtepunt wel het Solingen van ‘t Sticht werd genoemd? In Zeist herinneren het Geroplein, Gerolaan en Gerobeeldje nog aan een van de drie fabrieken.

We gaan in de toekomst ook opnieuw in het Zeister Diakonessenhuis exposeren. Onze activiteiten daar waren een groot succes, omdat de expositie de bezoekers en patiënten wat welkome afleiding bezorgden”.