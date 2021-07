Gratis ophalen grofvuil verdwijnt

De gemeenteraad van Zeist stemt in met 25 voorstellen van de Inwoners Advies Commissie (IAC). Daarnaast moeten 24 voorstellen eerst verder worden uitgewerkt voordat er een besluit over kan vallen. Van dertien voorstellen heeft de raad besloten deze niet uit te voeren.

Zeist - Het voorstel dat bij de raad voorlag, omvatte ook het plan om GFT-afval in de zomermaanden minder vaak op te halen. Met uitzondering van de fractie van D66 stemde de gemeenteraad tegen dat plan.

Om op termijn een tekort op de begroting van tussen de 10 en 11 miljoen euro te voorkomen, heeft de gemeenteraad de IAC gevraagd om advies over het weer in balans brengen van de inkomsten en uitgaven. Zo heeft de gemeenteraad heeft nu op advies van de IAC onder meer besloten om het gratis ophalen van grofvuil af te schaffen en te besparen op de gemeentelijke organisatie, onder meer door verdere digitalisering.

Ook heeft de raad het college meegegeven dat het de hondenbelasting liever niet opnieuw invoert, zoals de IAC voorstelde. De raad vraagt het college om bij de begroting 2022 te kijken of er meevallers zijn, waardoor de hondenbelasting buiten de deur kan blijven. De SP en D66 stemden tegen deze opdracht voor het college.