Zielsblij om weer te kunnen wandelen

Paofi Tjia wilde ook na haar werkzame leven zinvol bezig zijn. Sinds haar pensionering is ze vrijwilliger bij woonzorgcomplex Het Gouden Hart in Huis ter Heide. Zij coördineert de wandelgroep Walk & Roll.

door Adriënne Nijssen

Huis ter Heide – Na een vorige oproep in deze krant melden zich zes nieuwe vrijwilligers voor deze wandelclub. “Maar toen kwam corona. In het voorjaar van 2020 stopte het voor drie maanden en vanaf september 2020 tot april dit jaar maar liefst zeven maanden. Ik heb toen gemerkt dat bezig zijn met andere mensen zinvol is.

Ik heb het gemist, mijn wereld was ineens heel klein. Ik hield telefonisch wel contact, maar dat is niet hetzelfde. Het gaf zelfs een machteloos gevoel. Ik heb zelf wel elke dag een gewandeld en dan moest ik steeds denken aan de bewoners van Het Gouden Hart die dat ook zo graag hadden gewild.”

Paofi was dan ook zielsblij dat de groep eind april, na overleg met de locatie-manager, weer van start kon gaan. “Ik was bang dat vrijwilligers afgehaakt zouden zijn, maar iedereen kwam gelukkig weer terug. Het was een gouden dag, wat je noemt een echt geluksmoment.”

Als alles gewoon draait is Paofi ongeveer een dag per week bezig voor de wandelgroep. “Van de vrijwilligers vragen de wandelingen twee uur per week van hun tijd. Het is hier zo prachtig, er is zoveel te wandelen,” zegt Paofi enthousiast.

Als coördinator van de groep wordt zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Het Gouden Hart. “Dat deel ik dan met alle vrijwilligers zodat zij zich beter kunnen verplaatsen in de situatie van de bewoners. Ik denk ook na welke vrijwilliger bij welke bewoners past. Natuurlijk fysiek, maar vooral ook wat belangstelling betreft. We hebben ontdekt dat er twee kanten aan wandelen zijn. De geuren en kleuren en het zingen van de vogels is voor een bepaalde groep de attractie, een andere groep is ook geïnteresseerd in wat Huis ter Heide te bieden heeft, qua cultuur en geschiedenis. Dus we ontdekken steeds wat langere routes. Een van de vrijwilligers heeft, met medewerking van het Gilde Zeist, een prachtige bundel gemaakt van alles wat er te zien is in Huis ter Heide. We gaan dat ons nu eigen maken, om er onderweg over te kunnen vertellen.”

De wandel groep heeft nu tien vrijwilligers. “De vraag is wel groter dan het aanbod. Het team wordt aangevuld door familie van bewoners. Het positieve effect hiervan is dat de aandacht groeit voor wat er leeft in Het Gouden Hart. Om meer bewoners mee te kunnen nemen wordt ernaar gestreefd om een of twee zorgmedewerkers mee te laten lopen.”

In augustus viert Walk & Roll zijn eerste lustrum. “Dat willen we vieren, óók met bewoners. We willen graag verder en hoe mooi zou het zijn als we nog meer bewoners mee uit wandelen kunnen nemen.”

Heb jij belangstelling voor een kennismakingswandeling of wil je meer informatie, neem dan contact op met Paofi via telefoonnummer 06 - 51205297.