Creatief en actief de zomer door

De zomervakantie komt eraan. Deze zomer is er van alles te doen in het KunstenHuis en Bibliotheek Idea. Voorlezen, Bouwen met robots, Musical, Dansen of Kunst maken.

Zeist - Kinderen kunnen genieten op Camping Idea in Zeist, Bilthoven, Soest. Ze gaan duiken in het boekenbadje, aanschuiven bij het voorleeskampvuur en een digitaal vliegtuig ontwerpen. Voor elke leeftijd is er iets leuks, of je nu 3 of 12 jaar oud bent. Het is ook leuk om een fietstochtje te maken naar een activiteit ietsje verderop, in Soest of Bilthoven.

Kinderen kunnen komen luisteren naar mooie zomerse voorleesverhalen en lekker knutselen. De ene keer de mooiste vis van de zee en de andere keer misschien wel een echte Gruffalo. Het is elke keer een verrassing.

Op de camping van Bibliotheek Idea kamperen hele leuke en bijzondere gasten. Peuters en kleuters gaan op zoek om deze te vinden tijdens een speurtocht, oudere kinderen mogen de rebussen oplossen.

Deze zomer zijn volop Robokids workshops. Kinderen kunnen aan de slag met robotjes. Ze hoeven niets van computers te weten, want dat ontdek je vanzelf. Ontwerp bijvoorbeeld een sleutelhanger met een 3D printer of bouw een kermisattractie met een micro:bit. Zo kan iedereen een Robokid worden.

Meer weten? Kijk op ideacultuur.nl/camping

Zomerkriebels

In het KunstenHuis kunnen kinderen meedoen met het vakantieproject Zomerkriebels. Samen met leeftijdsgenoten (7-11 jaar) maak je in drie dagen tijd een mini-musical, die je op de laatste dag presenteert aan je eigen publiek. Iedereen is welkom in Zeist en De Bilt.

Wie van kunst maken houdt, kan zich de hele zomer uitleven tijdens Zomerfort. Schilderen, illustreren, beeldhouwen, fotograferen, grafische technieken: het zomeraanbod is heel divers. De zomercursussen variëren in lengte en zijn geschikt voor ieder niveau. Speciaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een Kunstweek, waarbij je onder leiding van twee hele toffe kunstdocenten gaat experimenteren met verschillende technieken en materialen.

In de laatste week van de zomervakantie kun je weer voluit genieten van dans. Er zijn lessen in allerlei stijlen zoals ModernJazz, DansMix, Klassiek Ballet, Urban, Jazz-Show-Musical, Streetdance, Peuterdans, Kinderdans en Dansconditie. Maak kennis met een nieuwe dansstijl of kom gewoon plezier maken en heerlijk trainen. Voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Ben je tussen de 9 en 12 jaar oud, speel jij al enkele jaren een instrument en/of houd je van zingen? Schrijf je dan in voor de workshops o.l.v. Maite van der Marel op dinsdag 24 en woensdag 25 augustus waarin je leuke creatieve opdrachten krijgt, leert om te improviseren en om je eigen ideeën om te zetten in muziek. En ook treed je met een aantal bevlogen muzikanten op bij Landgoed Zonheuvel in Doorn.

Meer weten over de zomeractiviteiten? Kijk op kunstenhuis.nl/zomeractiviteiten