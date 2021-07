Jongeren laten van zich horen

Leana en Jessica zijn enthousiast over project Launch Your Future.

Een groep jongeren treedt deze week op bij verschillende verzorgingshuizen in Zeist en Driebergen. De jongeren doen mee aan het project ‘Launch Your Future’, ze zingen en maken muziek die ze zelf geschreven hebben tijdens workshops. Ze spelen country muziek en liedjes uit de musical The Sound of Music.

door Ellis Plokker

Zeist - Jessica Willems coördineert de maatschappelijke impact van Launch Your Future in Zeist. Ze vertelt dat de jongeren die meedoen aan deze editie van het project, muzieklessen hebben gehad van professionele docenten. Een jongen had een tekst voor een rap, hij werd door een producer geholpen het op muziek te zetten. Andere jongeren werden begeleid door een singer-songwriter. Zij treden op met hun songs, anderen helpen bij de optredens mee met het opbouwen van de techniek en het podium. Er is ook een multimediagroep, die podcasts maakt en een eigen platform gaat opzetten voor jongeren.

De jongeren die meedoen aan Launch Your Future hebben verschillende achtergronden: de een studeert, de ander is gestopt met school, een derde loopt stage. Leana van de Meent is eerstejaarsstudent Communicatie aan de Hogeschool Utrecht. Ze doet mee aan deze versie van Launch Your Future en loopt stage bij het Kunstenhuis. Ze is heel enthousiast over wat ze heeft geleerd in de workshops. “De docenten zijn heel aardig en je leert veel van de anderen. Ik heb veel met sociale media gedaan, concepten bedacht en meegeholpen met de planning.”

Na de zomer start een groep met theater en ‘Spoken Word’. Er zijn ook plannen voor een groep jongeren die iets met duurzaamheid willen doen. Jessica: “Het is echt een mooi project, want we proberen jongeren met verschillende interesses te bereiken. Bij deze groep komen jong en oud samen. Voor de jongeren is het een laagdrempelige manier om te oefenen met optreden.” Leana vult aan: ‘’Je leert nieuwe mensen kennen en bedenkt samen nieuwe ideeën. Dat is heel leuk. Het is positief en ook spannend’’.

Launch Your Future is de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren van 15 tot en met 29 jaar in Zeist en omliggende dorpen. Gedurende twaalf weken gaan jongeren met elkaar aan de slag en doen ze workshops op een of meer gebieden, bijvoorbeeld beeldend of muziek. Kern van het project is dat jongeren iets leren, andere jongeren leren kennen en iets doen voor een ander of voor de maatschappij. Deelname is op vrijwillige basis. www.launch-your-future.nl/