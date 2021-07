‘Erwtje’ schildert muur

Zeist is een kunstwerk rijker: een nieuwe muurschildering op de 1e Dorpsstraat.

Zeist - Deze muurschildering is gemaakt door de kunstenaar die signeert met ‘erwtje83.’ De muurschildering toont een nachtelijke scène met treinen en een werker waarbij de verlichting in de trein helder afsteekt. ‘Erwtje’ had het idee van de treinen al langer in zijn hoofd. Bij het zien van de zijmuur van het pand aan de 1e Dorpsstraat 12a was hij meteen verkocht. De zijmuur werd tot voor kort ontsierd door een oude grijze verflaag en wat haastige teksten. Als u meer van erwtje83 wilt zien: hij is hij te volgen op Instagram. (Foto: Ellen van Maanen)