Repair Café weer open

''Meestal weten we hoe het te repareren is, of niet.''

Het Repair Café Zeist is weer open voor reparatieverzoeken. ‘’Na al die maanden door beperkingen gesloten te zijn geweest, zijn wij weer energiek begonnen met het Repair Café. Er is dit jaar dan ook geen zomerstop’’, melden de initiatiefnemers.

Zeist - Het Repair Café wordt bemand door deskundige vrijwilligers en je kunt er terecht met bijvoorbeeld je kapotte strijkijzer, haarfohn en alles wat je kunt tillen. ‘’Meestal weten we hoe het te repareren is, of niet, daar nemen we alle tijd voor en het kost je een vrijwillige bijdrage.’’

Omdat het café werkt met dierbare vrijwilligers kunnen er niet teveel mensen in de zaal. ‘’U bent van harte welkom, maar alleen met afspraak en tijdslimiet. Stuur een mailtje via de website, of reageer op facebook.’’

Repair Café Zeist, elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur, Hoog Kanje 186, www.rc-zeist.nl.