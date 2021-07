Aart Aarsbergen schreef reisreportages en wielerboek

In de reeks Schrijvers in Zeist dit keer aandacht voor Zeistenaar Aart Aarsbergen (1953). Hij was 17 jaar hoofdredacteur van de Nederlandse editie van het National Geographic Magazine, maar hij schreef ook verschillende boeken waaronder Geschiedenis van Nederland in 27 plekken dat onlangs, begin juli, verscheen.

door Maarten Bos

Zeist - Aart groeide op in Rotterdam en studeerde geschiedenis in Utrecht. Hij is getrouwd met een Zeisterse, kwam zo uiteindelijk in ons dorp terecht en heeft tweekinderen.

Aart: “Ik heb eerst voor uitgeverijen gewerkt, onder meer voor Agon, dat historische boeken uitgaf. In 1988 publiceerde ik mijn eerste boek. Het heette Verre Paradijzen en ging over intellectuelen die landen als de Sovjet-Unie, China en Cuba bezochten en het systeem daar verheerlijkten. Later bracht ik een wielerboek uit samen met oud-collega en vriend Peter Nijssen, waarin onder meer een top 100 van beste wielrenners ooit is opgenomen.

Dat boek kreeg als titel mee: Kampioenen twijfelen niet.’’

“Als hoofdredacteur van National Geographic reisde ik veel en schreef ik reportages over die reizen voor het magazine. Onze missie daarbij was in woord en beeld tonen wat we op het spel zetten door zo roekeloos met de planeet om te springen. Ik ben op tal van plekken op aarde geweest die onder druk stonden en staan. Een aantal van mijn reisreportages is later uitgewerkt en gebundeld in onder meer de uitgaven Reis over zeven continenten en De beste reisverhalen”.

Aart tot slot: “Doordat ik zoveel reisde ben ik juist de bijzonderheid van Nederland gaan zien. En dat heeft mij gemotiveerd om na mijn pensionering Geschiedenis van Nederland in 27 plekken te gaan schrijven. Het zijn historische reportages en met de meeste plekken heb ik persoonlijk wat. Ik begin met het meisje van Yde (het veenmeisje) en ik eindig met de klimaatmars in Amsterdam in 2019, waar ik zelf ook bij was. Vanuit mijn interesse voor Rotterdam heb ik enkele jaren terug een boek geschreven over de Rotterdamse haven (Rotterdam World Class Port, 2009, uitgegeven door Orange House/National Geographic, red.)’’.