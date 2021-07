Impact maken met gezellige avonden

Rianne Verduin is coördinator bij Netwerk Gewoon Samen in Zeist. Ze werkt vanuit het inloophuis van Kerk en Samenleving in de L-flat in Vollenhove. Netwerk Gewoon Samen koppelt jongeren die iets willen doen voor een ander aan een hulpvraag. Er zijn plannen voor maatjesprojecten en voor het organiseren van gezellige avonden.

door Ellis Plokker

Zeist - Netwerk gewoon Samen koppelt vrijwilligers van 18 tot ongeveer 35 jaar aan hulpvragen van bewoners van Zeist. De jongeren helpen bewoners bij een klusje in huis of organiseren een leuke avond. Bij de hulpvragen gaat het om mensen die zelf geen netwerk hebben, ze hebben weinig of geen contact met familie of vrienden. Rianne vertelt dat de redenen dat mensen in die situatie terecht komen uiteenlopen: “Sommige mensen hebben een beperking of een trauma, anderen hebben een handicap. Ze hebben ook niet de financiële middelen om die klusjes door een vakman te laten doen. Ze zijn ook vaak heel eenzaam en kunnen die vragen niet zelf oplossen. Wij willen hen daarbij helpen.”

Rianne werkt samen met vrijwilligers Petra de Korte en Rik van der Noord. Petra koppelt de hulpvragen aan de jongeren. De hulpvragen komen vaak binnen bij het Netwerk via de inloophuizen in Zeist. Het gaat om kleine klusjes als het snoeien van struiken in de tuin, het verven van een muurtje of het ophangen van een lamp. Rik houdt zich bezig met de communicatie van het Netwerk op Facebook en de website, denkt mee over de strategie en werft jongeren.

De jongeren die vrijwilligerswerk doen via Netwerk Gewoon Samen, organiseren ook avonden voor bewoners van Vollenhove die het inloophuis bezoeken. Ze hebben een spelletjesavond georganiseerd, dat vonden zowel de bezoekers als de jongeren heel erg leuk. Rik: “De bezoekers hebben daar nog weken over gepraat, dat het zo’n leuke avond was.” Het vrijwilligerswerk geeft jongeren meer balans, vertelt Rianne: “De jongeren die dit vrijwilligerswerk doen, zien hoe die ander woont en leeft. Dat relativeert enorm, ze zeggen dat ze voelen dat ze echt impact hebben.” Belangrijk is ook dat de jongeren niet vastzitten aan het vrijwilligerswerk, ze kunnen eenmalig of af en toe een klusje doen als ze dat willen.

Netwerk Gewoon Samen valt onder Kerk en Samenleving, maar is er voor iedereen. Rianne: “Dat vinden we belangrijk, maar we proberen wel vrijwilligers te vinden in de kerk en bij de Wittenberg, een bijbelschool waar veel jongeren wonen.” Op dit moment zijn veel jongeren met vakantie, maar Rianne, Petra en Rik hopen vanaf september weer jongeren in te kunnen zetten voor klusjes of gezellige avonden. Er zijn plannen om samen te werken met Bartimeus voor een maatjesproject en met Humanitas, om hulp te bieden aan mensen die hun financiën niet op orde krijgen.

netwerkgewoonsamen.nl