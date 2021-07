Zonder etiquette van de concertzaal

‘’Wat is er nou leuker dan na lange tijd weer geestelijk je publiek te kunnen omhelzen,” zeggen Heleen Vegter, pianiste en Eva Kroon, zangeres en bekend van onder andere de Nationale Opera. “Het mag weer en het kan weer, zij het met enkele maatregelen. En daar zijn we blij mee.”

door Adriënne Nijssen

Den Dolder - Tijdens de coronaperiode gingen veel musici digitaal, zo ook Heleen. “Ik deed een cursus waarbij je leerde vloggen. Filmpjes maken die 24 uur op internet bleven staan en daarna verdwenen. Een van de andere cursisten was Eva, ze bleek maar drie kilometer van me vandaan te wonen.”

De dames besloten elkaar te ontmoeten en tijdens wandelingen kwamen ze er achter dat ze graag samen iets wilden gaan doen. “Meestal gaat het andersom,” zegt Eva. ‘’Je wordt je gevraagd, nu besloten we samen iets te gaan doen. Gek genoeg was het in eerste instantie niet het doel, we wilden vooral een en ander uitwisselen over zichtbaarheid online.”

Toch mondde hun gesprekken uit in het programma Vitamine Klassiek. Een concert met klassieke muziek is bij Heleen en Eva geen stijve bedoening. “Tijdens het openluchtconcert hoef je je niet te houden aan de etiquette van de concertzaal. Je neemt gewoon je eigen kleedje of stoel mee en eventueel iets te eten en te drinken. Verder hoeft je niet meer te doen dan te genieten.,” vertelt Heleen. “Zo was het ook bedoeld toen de liederen eind negentiende eeuw geschreven werden. Om dichtbij het publiek uit te voeren. Het enige verschil is dat we nu op gepaste afstand van elkaar moeten blijven.”

Klassieke muziek roept vaak vooroordelen op. “Mensen denken dat je stil moet zitten en je programmaboekje vasthouden. Dat je ingelezen moet zijn en de taal moet begrijpen. Dat is niet zo, klassiek gaat juist over thema’s als liefde en verdriet. Liederen zijn verhalen en net als in het echte leven nemen ze je mee van het ene moment naar het andere. En componisten waren ook maar gewoon mensen. Henri Duparc, Gustav Mahler en Lili Boulanger stopten daarom humor in hun composities, waren soms heel serieus of in een romantische bui. Dat hoor je terug. Er is geen programmaboekje, wij vertellen waar het lied over gaat. Het zijn allemaal liederen van toen die ook van nu zijn,” zegt Eva.

Heleen en Eva geven het openluchtconcert in samenwerking met Koen en Dees Wilgehof-Sodaar. En dankzij de ondersteuning door het Fonds Podiumkunsten is dit concert vrij toegankelijk. Lang niet alle onkosten worden daardoor gedekt, een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert (contant of via een tikkie) wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. Die bijdrage maakt het niet alleen mogelijk dat de musici je kunnen blijven voorzien van Vitamine Klassiek, maar je kunt er ook je waardering mee uitspreken.

Het concert vindt plaats op 25 juli a.s. om 15.00 uur bij de Vijverhof van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Bij slecht weer vindt het concert plaats in het Carré-gebouw.