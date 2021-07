Recordbedrag voor schoolplein

De leerlingen van basisschool Al Amana in Zeist hebben een recordbedrag van maar liefst 15.000 euro opgehaald tijdens hun schoolpleinactie.

Zeist - Al Amana heeft een gerenoveerd schoolgebouw waarbij een nieuw schoolplein hard nodig is. Opvallend tijdens de actie was de gedrevenheid van de ouders en leerlingen. De leerlingen hebben het voorjaar hard gewerkt tijdens de schoolpleinactie, door middel van heitjes voor karweitjes en een sponsorloop. Al Amana heeft het budget nog niet helemaal rond en daarom is de sponsorenwerving nog volop aan de gang. De schoolleiding is nog op zoek naar andere fondsen. (Foto: Ilhame Arab)