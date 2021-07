Contract voor Truckers

Sinds 2017 zijn er diverse FoodTrucks in het Walkartpark aan de Slotlaan te vinden, een collectief van FoodTruckers die elkaar op een culinaire manier goed aanvullen.

Zeist - De gemeente Zeist en Food Truckers hebben altijd goed samengewerkt en hebben besloten dat deze samenwerking nog beter is als het vastgelegd wordt. Dat is de reden dat beiden de handen ineen geslagen hebben en een en ander in een vast en duurzaam contract gegoten hebben. Voor alle partijen is er zo een basis gelegd om verder te ondernemen en zal de gemeente Zeist voorzien in uitbreidingen. Zo komen er extra stroomvoorzieningen, water en een openbaar toilet. Als bezoeker wordt het dus steeds comfortabeler om naar het Walkartpark te gaan. In het voorjaar en in de zomer biedt het terras van de FoodTruckers schaduw onder de bomen, maar kun je ook van de zon genieten.