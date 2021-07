Hans Pruijn opent eigen Toonkamer

Er zijn sinds enige tijd helemaal geen kunstgaleries meer in Zeist. De Zeister beeldend kunstenaar Hans Pruijn (64) brengt daar nu verandering in en heeft aan de Steynlaan 29 sinds kort een eigen ‘Toonkamer’ geopend. Het is eigenlijk een galerie, met een open werkruimte erbij, maar zonder winstoogmerk.

door Maarten Bos

Zeist - Hans: “Ik ben ruim dertig jaar docent kunstzinnige vorming geweest binnen het Nederlandse gevangeniswezen. Eerst in de Penitentiaire Inrichting te Grave en later in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Ik werkte altijd parttime voor justitie. Daarnaast was ik praktiserend beeldend kunstenaar. Ik ben in 1984 afgestudeerd aan de Kunstacademie van Arnhem. Nu ik, op mijn 61ste, met pensioen kon wilde ik de overstap maken naar een fulltime kunstenaarsbestaan.

Voormalig bloemenhuis

Om mijn werk en dat van anderen te tonen heb ik samen met mijn vrouw het voormalige bloemenhuis Van Delft aan de Steynlaan kunnen kopen en omgebouwd tot atelierwoning met open werkruimte en Toonkamer. Mensen kunnen hier op afspraak langskomen, maar de deuren staan laagdrempelig regelmatig open voor bezoek’’.

“Ik kan mijn schilderijen hier onder eigen voorwaarden en inzicht tonen. Andere door mij geselecteerde professionele kunstenaars kunnen hier zonder provisiekosten exposeren. Ik breng bezoekers en de exposerende kunstenaars met elkaar in contact. Zo wil ik bijdragen aan een goed cultureel klimaat in Zeist”.

Hans vervolgt: “Naast mijn werk voor justitie ben ik altijd actief geweest in het kunstwereldje van Zeist. Ik heb jarenlang les gegeven als docent schilderen, eerst op de TOETS en later op de Werkschuit aan de Egelinglaan, ben medeoprichter van Stichting Ateliers Zeist en mede-initiator van diverse plaatselijke groepstentoonstellingen. Ik heb op tal van plekken geëxposeerd in Nederland maar ook in Zeist, bijvoorbeeld een aantal maal in het Slot.’’

”Ik ben een expressieve schilder pur sang. Op een reeks van mijn wat oudere schilderijen zie je vaak een weg die leidt naar een betere toekomst. Dat is geïnspireerd op een werk van Van Gogh, die ooit ook een weg schilderde maar die leidde naar zijn zelfdoding. In mijn werk neem ik bewust een andere wending en schilder dus juist wel een hoopvolle voortzetting. In mijn nieuwste schilderijen zijn de mensen verdwenen en schilder ik landschappen die vooral geïnspireerd zijn op het Nederlandse gecultiveerde landschap.’’

Hans hoopt dat de Zeistenaren de weg weten te vinden naar zijn Toonkamer. Hij verwacht, naast zijn eigen kunst, met name werk van regionale kunstenaars te kunnen tonen en een brug te kunnen slaan tussen de makers van kunst en het publiek. Hans woont ook in het voormalige bloemenhuis Van Delft en bezoekers van de Toonkamer kunnen hem aan het werk zien en bezoeken in zijn atelier, dat zichtbaar is vanuit de expositieruimte.