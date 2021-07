Zomerse expositie bij P’Arts Galerie

Na de zeer succesvolle zomerexpositie van vorig jaar namen Joke L.C. van Beetem, Marga Damman en Elzelien Jansen ook dit jaar weer het voortouw om in de zomermaanden opnieuw een expositie te realiseren.

door Adriënne Nijssen

Den Dolder - “Vorig jaar waren we met zijn achten. Nu doen er, vanwege het succes toen, zeventien kunstenaars mee,” vertelt Joke. “We hebben daardoor veel verschillende disciplines, een heel gevarieerde tentoonstelling in de Gehoorzaal, met verrassend veel nieuw werk. We hebben schilderijen, fotografie, bronswerk, beeldhouwwerk, keramiek, mozaïek en lichtobjecten. Daarnaast is er elke zondag een gastexposant en daar was heel veel animo voor. Komend weekend is Kees van Gogh uit De Bilt de gastexposant. Hij exposeert met kunst- en zwart-wit fotografie en laat zich daarbij inspireren door zijn naamgenoot, Vincent van Gogh en door de Cobrabeweging.’’ Op de website www.stichtingparts.nl is steeds te zien welke gastexposant er op welke datum aanwezig is bij de expositie. Via een link is dan alvast meer informatie over de kunstenaar te vinden. Bovendien zijn de meeste kunstenaars op de expositiedagen in hun atelier en zijn ze ook te bezoeken. ‘’De deuren staan wagenwijd open.”

Elzelien benadrukt hoe fantastisch de locatie is. “Er is natuur, er is cultuur. Naast bezoek aan de expo zijn er heel veel mogelijkheden om te fietsen in de omgeving. Het terrein is opgenomen in de knooppuntenroute, 95 - 96, van de Utrechtse Heuvelrug.”

Marga roemt Galerie de Gehoorzaal. “We hebben met elkaar de galerie opgeknapt, daar zat veel werk in. De uitstraling is nu nog professioneler. Er zijn veel nieuwe lampen aangebracht zodat kunstwerken beter tot hun recht komen. Het is zo’n mooie ruimte geworden. We organiseren nu twee keer per jaar een gezamenlijke tentoonstelling.”

De dames kunnen niet genoeg benadrukken dat ze blij zijn om zo’n groot podium te mogen bieden voor publiek. Naast initiatiefnemers zijn ze ook het aanspreekpunt voor de andere kunstenaars en voor de gastexposanten. Ze zijn regelmatig aanwezig tijdens de expositie. “Ik vind de interactie met bezoekers zo fijn. Ik vertel wel heel graag hoe ik werk,” zegt Marga. Elzelien vertelt dat er vaak technische vragen zijn. “Die beantwoord ik heel graag.”

Nog steeds zijn er coronamaatregelen en daar wordt tijdens de expositie strikt de hand aan gehouden. “We hebben een looproute én anderhalve meter afstand,” zeggen de dames. “Mochten er tussentijds nieuwe maatregelen komen, dan zullen wij ons daar uiteraard ook aan houden.” De expositie ‘Zomerkunst’ is elke zondag geopend vanaf 11 juli tot en met 29 augustus. Tussen 11.00 en 17.00 uur kun je genieten van kunst. Ook zijn meerdere ateliers geopend waar de kunstenaars u ontvangen om hun werk te tonen. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. P’Arts Galerie de Gehoorzaal, Willem Arntsz Hoeve, Vijverhof, Den Dolder. Volg de expositieborden.